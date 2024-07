Il Gruppo Consigliare di Alleanza Riformista annuncia la nomina del Consigliere Gian Nicola Berti come Presidente del Gruppo Consigliare. La scelta di Berti riflette la fiducia e l'unità all'interno del gruppo. Il Consigliere Gian Nicola Berti, con la sua lunga esperienza politica e i suoi impegni nelle istituzioni con ruoli politici di primaria importanza, guiderà il gruppo consigliare di Alleanza Riformista con competenza e visione, consolidando la presenza e l'operato del gruppo in Consiglio Grande e Generale. Il Gruppo Consigliare esprime i suoi complimenti e auguri di buon lavoro al Consigliere Berti per il nuovo incarico.

Gruppo Consigliare di Alleanza Riformista