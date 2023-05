Alleanza Riformista: "Il Paese prima di tutto"

Il passaggio consigliare relativo alla ratifica del decreto di collocazione dei titoli di debito pubblico è ineludibile. Così come è altrettanto ineludibile il parlare con chiarezza del futuro, non solo di questa legislatura, ma anche del Paese. Il nostro impegno è quello di garantire un percorso realistico dove il debito debba essere ancorato a rigidi capisaldi. Per esempio, ponendo un limite al ricorso generalizzato a consulenze, porre un limite alla spesa corrente e ancorarlo al supporto di interventi di tipo economico e sociale, comprese la riforma fiscale e leggi in materia di società (benefit ed attività economiche) il cui confronto e iter consigliare oggi non sono più rinviabili. Rispetto alle turbolenze in maggioranza le strade sono molto semplici. O ci sono le condizioni per governare, evitando un giochino al rimpiattino su temi più o meno cari elettoralmente, o meglio dare la parola ai sammarinesi. Ognuno poi si assumerà le proprie responsabilità.

c.s. Alleanza Riformista