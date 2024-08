Ancora un Sold Out per Alba sul Monte... Titano di San Marino

Alba sul Monte… in Concerto sul Monte Titano, si conferma uno degli eventi più seguiti e rappresentativi dell’estate musicale sammarinese. In occasione del concerto del ravennate quintetto di ottoni Romagna Brass, domenica 4 agosto, la rassegna ha registrato l’ennesimo SOLD OUT. Un successo che si consolida ad ogni appuntamento e che decreta agli artisti coinvolti nel progetto calorosi e sinceri applausi. Protagonisti assoluti della mattinata sono stati Marco (Vita), Matteo (Fiumara), Maikol (Cavallari), Fausto (Civenni) e Damiano (Drei) che in modo simpatico e coinvolgente hanno introdotto il pubblico in “A Brassy Voyage”, un viaggio musicale nel carattere tipico di questa terra. Bellaria, Lugo, la Romagna “nostra”, non solo sono stati indicati all’orizzonte dai musicisti dagli Orti dell’Arciprete, ma ne hanno fatto rivivere lo spirito e le storie. Bravissimi i Romagna Brass ad intrecciare melodie, ritmi, armonie, storie, in una mattina fresca e trasparente. Come al solito l’organizzazione impeccabilmente curata dall’Associazione Musicale Camerata del Titano di San Marino ha contribuito in modo determinante alla riuscita di questo evento dell’estate sammarinese. Prossimo concerto domenica 11 agosto “A Ticket Home - 2” per voce e l’arpa della straordinaria Giuseppina Ciarla. Da non perdere!.

c.s. Camerata del Titano