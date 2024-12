Approvato dal Congresso di Stato il Progetto di Legge sulla cittadinanza: verso un modello più inclusivo e moderno

San Marino, 23 dicembre 2024 – Nella seduta odierna, il Congresso di Stato ha approvato un Progetto di Legge presentato dalla Segreteria di Stato per gli Affari Interni che introduce significative modifiche alla normativa sulla cittadinanza per naturalizzazione. Questo provvedimento rappresenta un ulteriore passo verso la modernizzazione del quadro normativo della Repubblica di San Marino, in linea con gli standard internazionali e con la tutela della pluralità identitaria. Il testo di legge trae origine dall’approvazione, da parte del Consiglio Grande e Generale, dell’Istanza d’Arengo n. 3, presentata l'8 ottobre 2023 e accolta nella seduta dell’8 marzo 2024 con 30 voti favorevoli, 4 contrari e 8 astenuti. L’Istanza richiedeva l’eliminazione della rinuncia alla cittadinanza di origine come requisito per ottenere quella sammarinese per naturalizzazione. La scelta del Consiglio ha sottolineato la volontà di promuovere una riforma inclusiva e adeguata alle esigenze dei cittadini e dei richiedenti.

Contenuti principali del Progetto di Legge

- Rimozione dell’obbligo di rinuncia alla cittadinanza di origine: L’articolo 1 stabilisce che non sarà più necessario rinunciare alla cittadinanza di origine per acquisire quella sammarinese, garantendo un approccio più rispettoso della pluralità identitaria.

- Revisione dei requisiti di dimora: L’articolo 2 modifica le disposizioni sulla dimora effettiva, introducendo criteri più flessibili e riducendo i periodi richiesti per alcune categorie, come coniugi e adottati di cittadini sammarinesi. 

- Abrogazione di norme restrittive: Gli articoli 3 e 4 eliminano obblighi e vincoli considerati eccessivi, tra cui l’obbligo di giuramento per alcune categorie di richiedenti e disposizioni restrittive in materia di naturalizzazione.

- Conservazione della cittadinanza in caso di matrimonio: L’articolo 5 chiarisce che i cittadini sammarinesi mantengono la propria cittadinanza anche in caso di matrimonio con cittadini stranieri, salvo esplicita richiesta di rinuncia.

Un passo verso un modello inclusivo

Il Congresso di Stato esprime soddisfazione per l’approvazione di questo Progetto di Legge, che riflette la volontà di garantire un sistema di cittadinanza più inclusivo e rispettoso delle realtà personali e familiari dei richiedenti. La nuova normativa rappresenta una risposta concreta alle esigenze di armonizzazione con gli standard internazionali e un significativo avanzamento verso una Repubblica più moderna e accogliente. Il Progetto di Legge sarà ora trasmesso al Consiglio Grande e Generale per il successivo iter di approvazione definitiva.

c.s. Segreteria di Stato per gli Affari Interni Repubblica di San Marino