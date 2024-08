Artedanza San Marino rappresenta il concorso PID

E’ la scuola Artedanza San Marino centro di formazione alla danza diretta da Lara e Lisetta Perrucci ad essere stata scelta per rappresentare il prestigioso concorso PID, premio internazionale danza (direzione e coordinazione Luna Ronchi e maestro Simone Lolli) per la sezione danza classica. Un prestigioso riconoscimento per la scuola sammarinese invitata all’evento di Foligno sotto la direzione del maestro Alessandro Rende docente alla scuola dell’opera di Roma .In occasione di questo prestigioso invito Giulia Tomassoni allieva della scuola e da settembre 2024 allieva della scuola teatro alla scala di Milano si esibirà per rappresentare la scuola dov’è cresciuta con le sue maestre Lara e Lisetta Perrucci