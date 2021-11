Attiva-Mente: visita-studio a Grenoble

L’Associazione Attiva-Mente organizza dal 2 al 5 Dicembre una visita-studio a Grenoble, città vincitrice nel 2014 del prestigioso Premio promosso dalla Commissione Europea, Access City Award, quale seconda città più accessibile d’Europa. Giunto alla decima edizione, tale riconoscimento è destinato ai centri con almeno 50.000 abitanti, che maggiormente si impegnano per fornire un ambiente accessibile a tutti e in particolar modo alle persone con disabilità e agli anziani.

Il prossimo 3 Dicembre, Giornata Internazionale delle persone con disabilità, verranno proclamate e premiate a Bruxelles le città vincitrici dell’edizione di quest’anno. Alla base di questa iniziativa c’è la convinzione che le buone pratiche in materia di accessibilità, progettazione universale e inclusione debbano essere rilevate, diffuse e riprodotte nell’ambiente urbanizzato con gli opportuni adeguamenti in relazione a determinate necessità.

Che Grenoble sia particolarmente attenta al tema dell’accessibilità e della solidarietà, al fine di favorire l’integrazione e la partecipazione delle persone con qualsiasi tipo di disabilità e con bisogni speciali, lo si può già ben notare visitando le pagine internet ufficiali dell’Amministrazione locale.

Proprio mentre scriviamo viene inaugurata la 13° edizione del “Mese dell’Accessibilità”, un programma di Eventi (allegato) che termineranno proprio il 3 Dicembre prossimo, celebrando idealmente così, la Giornata citata più sopra.

Ebbene, forse non tutti sanno che dietro questa forte sensibilità verso tali tematiche c’è il lavoro di un cittadino sammarinese, l’amico Stephane Gemmani la cui competenza, impegno e passione ha permesso di ottenere a Grenoble e ai suoi abitanti risultati, servizi e successi di questo rilievo.

Durante la permanenza sono previsti diversi incontri fra i quali, quello con la Comunità di cittadini sammarinesi che lì risiedono.

Comunicato stampa

Attiva-Mente