Calcolo della pensione italiana: nel primo anno ben 155 utenti hanno usufruito del servizio erogato da INCA-CGIL Rimini presso la sede della CSdL

È rivolto a tutti coloro che hanno lavorato anche in Italia. La CSU fornisce il medesimo servizio per i contributi versati a San Marino. Le date delle prossime giornate di appuntamenti

Con grande successo e gradimento da parte degli utenti, è arrivato al giro di boa il servizio per la verifica della posizione contributiva ed il relativo calcolo della prestazione previdenziale, riferiti ai periodi lavorati in Italia.

Detto servizio viene svolto dall'INCA-CGIL di Rimini presso la sede della CSdL ed è stato avviato il 6 febbraio dello scorso anno, registrando il tutto esaurito nelle giornate di appuntamenti che si sono succedute con cadenza bisettimanale. I numeri sono più che lusinghieri: si tratta di 155 utenti, di cui 112 residenti a San Marino e 43 in Italia.

Per molte lavoratrici e lavoratori è stata anche l’occasione per conoscere la data di possibile pensionamento in Italia, che spesso è diversa da quella prevista a San Marino, in funzione delle differenti normative.

Anche questo servizio è frutto dell’accordo per la doppia affiliazione sottoscritto tra CSdL e CGIL il 1° settembre 2022, con il suggello del Segretario Generale CGIL Maurizio Landini.

Abbiamo ricevuto notevoli apprezzamenti per la professionalità e disponibilità fornita da Claudia Cicchetti, Direttrice dell'INCA-CGIL di Rimini, e Cristina Santi, dipendente del medesimo patronato, che la CSdL ringrazia sentitamente.

Le prossime date nelle quali ci si può prenotare sono le seguenti: Martedì 11 marzo pomeriggio, Mercoledì 26 marzo mattino, Martedì 8 aprile pomeriggio, Mercoledì 16 aprile mattino. Successivamente le date di norma si alterneranno, ogni due settimane, il martedì pomeriggio e il mercoledì mattina.

Per richiedere un appuntamento, telefonare alla CSdL al numero 0549 962060, o inviare una mail a info@csdl.sm.



Nella foto: Claudia Cicchetti, Direttrice dell'INCA-CGIL di Rimini, e un utente, il giorno di avvio del servizio (6 febbraio 2024)



Comunicato stampa

CSdL