Cattolica Christmas Village, la Regina inaugura le Casine gourmet, la pista di ghiaccio e la Ruota panoramica

Dopo l’accensione delle luminarie e del grande albero bianco di piazza Nettuno, il magico Cattolica Christams Village entra sempre di più nello spirito delle feste e questo sabato, 30 novembre, inaugura altri fantastici luoghi del villaggio natalizio della Regina: il Christams Lounge di via Bovio con le 12 casine del gusto (venerdì sabato e domenica dalle 11 alle 22, mentre da lunedì a giovedì alle 15 alle 22), la pista di pattinaggio di piazza Primo Maggio (festivi dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 orario continuato venerdì, sabato e domenica, feriali dalle 15 alle 19) e la grande Ruota panoramica di piazza Roosevelt. Dalle prime ore della mattina di sabato, le porte delle casine gourmet si apriranno e spanderanno nell’aria profumi e aromi deliziosi dei tanti prodotti tipici locali e non solo. La sera, alle 22, Opening party delle Casine con il dj set di Adriatic Jam. Per tutto il periodo delle festività, il Christmas Lounge stuzzicherà i palati ma animerà il villaggio con happening, dj set, spettacoli e giochi per i più piccoli che faranno divertire anche i grandi, come l’evento del 1 dicembre, dalle 16 alle 19, con truccabimbi e il liscio romagnolo. Su il sipario anche sulla pista di ghiaccio in piazza Primo Maggio dove, fino al 6 gennaio 2025, gli amanti dei pattini con le lame, piccoli e adulti, potranno divertirsi e fare anche un po’ di movimento indoor. Il 6 gennaio, grande festa della Befana con cui si chiuderanno le porte del Cattolica Christmas Village. Ma proseguendo lungo il percorso natalizio della Regina, si arriva a piazza Roosevelt dove sabato comincerà a girare la grande Ruota panoramica per la gioia di chi vorrà godersi il salotto della Regina dall’alto. E dopo gli eventi di sabato 30 novembre, cresce l’attesa per l’Opening del 7 dicembre, in piazza Roosevelt che si vestirà d’incanto con le magiche evoluzioni aeree e coreografie nel cielo degli acrobati dello Stardust Show. Il Villaggio della Regina quest’anno si arricchisce di ben due Igloo di Bagnino Natale organizzati dal consorzio le Spiagge di Cattolica in piazza Roosevelt e che apriranno il 7 dicembre. Uno accoglierà piccoli e grandi per trascorrere qualche ora in compagnia di letture natalizie, giochi e animazioni anche con le scuole, mentre l’altra sarà riempita di sabbia dove bimbe e bimbi potranno vivere l’estate in inverno tra giochi e castelli. Il calendario delle feste continua con "Cattolica da favola", una delle novità di questa edizione, con spettacoli a tema per grandi e piccini in programma per domenica 15 e 22 dicembre. In queste due giornate dalle 16 alle 19 il centro della città diventerà un vero e proprio paese delle meraviglie grazie a creature fantastiche, magie e musica. Sempre il 22 dicembre, alle ore 16, nella chiesa di San Pio V, la musica e i canti della tradizione saranno protagonisti del Concerto di Natale della “Bottega delle voci”. Grande spettacolo per la notte di Capodanno, in piazza Roosevelt, dove sul palco allestito ai piedi di palazzo Mancini si saluterà il 2025 con il concerto della nota band dei Revolution e con l’animazione di Radio 60/70/80 by Studio+ (a partire dalle 22), tra balli, musica e divertimento.

cs Comune Cattolica