Colonne Sonore? Di grande qualità!

“Pinocchio… in Concerto” è il titolo accattivante di un concerto, quasi una première, che ha portato al Teatro Titano tanta musica, artisti di livello internazionale, qualità nell’esecuzione ed originalità. Il Quartetto ReunionSax con Paolo Zannini, domenica 20 ottobre al Teatro Titano di San Marino ha realizzato un piccolo gioiello musicale, un progetto nato in un paesino vicino Collodi in Toscana dalla proposta di Valerio Barbieri (sax soprano) e la maestria come arrangiatore di Paolo Zannini. Il concerto si è sviluppato seguendo la brillante narrazione, molto apprezzata, di Zannini, circa i caratteri dei personaggi del romanzo di Collodi riletti nel cinema dai vari registi (Comencini, Benigni, Garrone, Disney) e gli stili musicali di grandi compositori come Carpi, Piovani, Marianelli e Harline. Le musiche di Fiorenzo Carpi per “Le avventure di Pinocchio” di Luigi Comencini, sono state l’occasione per riascoltare i temi dello sceneggiato Rai dai titoli più che evocativi, “Lucignolo”, “Geppetto”, “Nascita di un burattino”, "Il gatto e la volpe”, “In cerca di cibo", "La fata turchina”, “In groppa al tonno”, temi facili e fanciullesci che contribuiscono alla descrizione del carattere dei vari momenti e personaggi, senza mai cadere nel banale e nel didascalico. A seguire una suite dedicata alle musiche del Pinocchi di Benigni con le musiche di Piovani, dove la strada intrapresa dal compositore non è quella di accentuare il carattere del personaggio bensì di “raccontare e descrivere gli stati emotivi nei vari momenti del film” (P. Zannini), una strada diversa ugualmente evocativa dei sentimenti profondi contenuti nel romanzo di Collodi. Una terza via è quella usata da Dario Marinelli per il Pinocchio di Matteo Garrone (2017). Marinelli per le sue musiche si è dichiaratamente ispirato a quelle di Carpi, trasportando però i temi in un gusto più internazionale, più minimalista, dove le melodie mantengono il sapore dolce amaro della musica italiana degli anni ’60 -’70 sostenute però da una strumentazione ed accompagnamento più moderni e fruibili da un pubblico più ampio. Il Concerto del Quartetto ReunioSax con Paolo Zannini al pianoforte si è concluso con When You Wish Upon a Star, di Harline per il Pinocchio di Disney, premio Oscar per la migliore canzone originale e colonna sonora ancora oggi del logo Disney. Un concerto bellissimo, ricco di sfumature e musiche di grande valore artistico eseguito magistralmente da grandissimi professionisti della musica. Ancora un successo per la XXVI Rassegna Musicale d’Autunno, patrocinata dalla Segreteria di Stato all’Istruzione e Cultura, con il del sostegno della Cassa di Risparmio e della Società Unione Mutuo Soccorso di San Marino.