Comitato paralimpico: la lettera di un atleta

Buongiorno, Mi chiamo Ruggero Enrico Marchetti, sono un atleta paralimpico sammarinese, categoria T20, che dal 2018 si allena e gareggia in Atletica Leggera (100, 200 e 400 metri piani). Mi rivolgo a voi del Comitato Paralimpico Sammarinese dopo aver letto il vostro comunicato in cui si afferma: “È evidente che l’assenza di atleti interessati a partecipare a circuiti internazionali non dipende da una impossibilità a parteciparvi, ma da una scelta personale dei singoli sportivi”. Non è proprio così. Da sei anni partecipo a competizioni organizzate dalla FISPES (Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali), compresi i campionati italiani, come iscritto alla ASD Atletica 2000 Codroipo (Udine). Purtroppo, non avendo mai ricevuto il vostro nulla osta, non ho ancora avuto la possibilità di fare la visita di classificazione internazionale, necessaria per partecipare, come nazionale sammarinese, alle competizioni internazionali. Partecipare a tali competizioni è indispensabile per poter aspirare a una wild card per rappresentare San Marino in eventi molto importanti come i Mondiali e le Paralimpiadi di Tokyo ’20 e Parigi ’24. Opportunità che sin qui mi è stata negata. Quindi vi chiedo di sostenere il mio progetto sportivo, in modo da poter realizzare obiettivi per me molto importanti e per i quali lavoro duramente da molto tempo. Sono sicuro che prenderete a cuore la mia situazione e mi aiuterete a realizzare questo mio sogno. Considerando che, come da voi sottolineato, siete un Ente “promotore dello sport e dell’inclusione sportiva”, anche attraverso “l’agevolazione degli atleti nel disbrigo delle pratiche di accesso alle gare internazionali”. Grazie per l’interessamento, spero di avere presto vostre notizie.

Lettera di Ruggero Enrico Marchetti (atleta paralimpico)