Consiglio Direttivo PSD pre congressuale

Nella serata del 9 ottobre si è riunito il Consiglio Direttivo del Partito dei Socialisti e dei Democratici. Al centro dei lavori la preparazione del Congresso che si terrà il 26 e 27 ottobre prossimi. La riunione ha consentito di approfondire i vari aspetti tematici e organizzativi legati all’appuntamento congressuale. Dal dibattito è emerso il tema che guiderà il Congresso, che sarà presentato nei prossimi giorni ai tesserati e agli organi di informazione, così da favorire un dibattito interno ed esterno che si preannuncia costruttivo e partecipato. Il Consiglio Direttivo ha inoltre provveduto alla designazione dei membri che faranno parte della presidenza del Congresso. È stato anche nominato un gruppo di lavoro per la stesura preliminare della mozione conclusiva, che verrà poi sottoposta alla discussione dell’Assemblea Congressuale. Il Consiglio Direttivo, infine, ha esaminato la bozza di statuto revisionato: il documento, risultato di un lavoro accurato, mira a rinnovare alcune disposizioni interne per adeguarle alle nuove esigenze politiche e organizzative, mantenendo però salde le fondamenta su cui il partito è stato costruito. La fase preparatoria al Congresso è contraddistinta da un clima di collaborazione e condivisione di idee. I membri del Partito stanno partecipando attivamente, con l’intento di contribuire in modo concreto, portando ciascuno le proprie competenze e il proprio impegno. L’obiettivo resta quello di rafforzare la funzione politica del Partito all’interno delle istituzioni e nella società, e di renderlo sempre più un riferimento per i riformatori sammarinesi.

cs Partito dei Socialisti e dei Democratici