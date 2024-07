Consultabile l’Archivio delle video registrazioni delle sedute del Consiglio Grande e Generale e delle Commissioni Consiliari

A partire da 2 luglio 2024 è consultabile sul sito web del Consiglio Grande e Generale, accedendovi dalla Home page, l’Archivio delle video registrazioni delle sedute del Consiglio Grande e Generale e delle Commissioni Consiliari Permanenti. Accedendo a detto archivio sarà possibile per l’utente ricercare le video registrazioni delle sedute svolte in seduta pubblica dagli organi parlamentari. Per la sua ricerca l’utente potrà utilizzare una serie di parametri – anche in combinazione fra essi – quali data di seduta, oratore, argomento, parola chiave. Una volta terminata la seduta, contestualmente alla video registrazione sarà possibile accedere anche alla trascrizione interattiva degli interventi. Questo servizio dà riscontro ad una Istanza d’Arengo approvata dal Consiglio Grande e Generale e alla disposizione contenuta all’articolo 60, comma 1, del Regolamento Consiliare. Trattasi di un progetto portato avanti dall’Ufficio Segreteria Istituzionale in sinergia con l’Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica per la parte tecnico- informatica nonché per quella finanziaria. Nell’archivio sono contenute le video registrazioni a partire da quelle della sessione consiliare di dicembre scorso, data in cui – ancorché in ambiente di test e quindi non pubblico – si è iniziato ad indicizzare e archiviare le sedute del Consiglio e delle Commissioni come sopra detto. Con l’avvio della XXXI Legislatura, dunque, non solo i Consiglieri ma tutti gli utenti potranno accedere oltre che agli atti del Consiglio Grande e Generale e delle Commissioni Consiliari Permanenti, come finora possibile tramite il sito web, anche ai dibattiti svolti sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno dei lavori consiliari e delle Commissioni.