Daniele Gatti confermato alla guida della federazione pubblico impiego della Cdls

La CDLS delinea il nuovo gruppo dirigente post congressuale. E’ partito questa mattina il ciclo dei direttivi di Federazione per la nomina dei Segretari e dei membri delle Segreterie. Il primo a riunirsi è stato il direttivo della FPI - Federazione Pubblico Impiego che, per acclamazione, ha riconfermato Segretario Daniele Gatti. Il 14° Congresso della Federazione Pubblico Impiego della CDLS, che ha visto una ampia partecipazione di delegati e delegate, è stato incentrato sulle grandi sfide che dovrà affrontare la Pubblica Amministrazione nel prossimo futuro, ad iniziare dalle inevitabili trasformazioni conseguenti all’attuazione dell’Accordo di Associazione con l’Unione Europea. Il Direttivo che è scaturito dalle elezioni avvenute nel corso del 14° Congresso della FPI-CDLS, evidenzia una presenza femminile pari al 43%, con un forte rinnovamento anche all’interno dei componenti con ben 9 nuove entrate. Durante i lavori del Direttivo il neosegretario Gatti ha ringraziato il Presidente del 14° Congresso – Marco Tura – ed ha sottolineato il positivo riscontro pervenuto dai lavoratori e dalle lavoratrici del settore pubblico e pubblico allargato rispetto ai temi congressuali; sarà ulteriormente rafforzata l’azione politico-sindacale della FPI-CDLS, che ambisce ad essere sempre più un qualificato ed indipendente punto di riferimento per tutti i dipendenti della Pubblica Amministrazione. “Nel corso del Direttivo – sottolinea Daniele Gatti - si sono tracciate le linee guida per le prossime attività della Federazione Pubblico Impiego, che terranno conto degli impegni formalizzati nella mozione finale, a partire dalla sfida dell’accordo di associazione tra San Marino e l’Unione Europea: questo evento rappresenta un’opportunità unica per informatizzare, modernizzare e potenziare la nostra Pubblica Amministrazione. Ancora una volta voglio sottolineare che la P.A. è un fulcro indispensabile che deve restare al centro dell’economia sammarinese, così come deve restare un punto di riferimento anche occupazionale e per la gestione del welfare del nostro Paese”. “La Federazione Pubblico Impiego della CDLS - conclude Gatti – ritiene indispensabile la pronta riapertura del tavolo della contrattazione del settore pubblico e pubblico allargato al fine di apportare i necessari aggiustamenti alla normativa scaturita dall’ultimo rinnovo contrattuale e provvedere all’adeguamento economico delle retribuzioni, anche al fine di recuperare la perdita del potere d’acquisto degli stipendi”. Il Direttivo FPI-CDLS ha quindi nominato Jerome Stefanelli, Michela Serra, Pier Paolo Poirè, Roberto Pazzaglia, Cristina Bonini ed Alex Bacciocchi come nuovi membri della Segreteria della Federazione Pubblico Impiego. Il calendario degli appuntamenti per le nomine dei vertici delle Federazioni prevede per il 21 novembre la riunione del direttivo della FCS - Federazione Costruzioni e Servizi. Venerdì 22 novembre è invece la volta della FNPS - Federazione Nazionale Pensionati Sammarinesi. Il ciclo di nomine si chiuderà lunedì 25 novembre con il direttivo della FLIA - Federazione Lavoratori Industria e Artigianato.

cs CDLS