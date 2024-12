Domani Motus Liberi prosegue l'attività aggregativa dell'area conservatrice e riformista

Prosegue con determinazione il percorso politico che abbiamo avviato diversi mesi fa come DOMANI - Motus Liberi, volto ad aggregare un'area conservatrice e riformista, compatta e innovativa, capace di rappresentare una valida alternativa per un futuro più democratico nella Repubblica di San Marino. L'iniziativa punta a unire i valori fondanti della tradizione sammarinese (anima "conservatrice" del progetto) e innovazione (anima "riformista"), portando quindi nuovo slancio allo sviluppo del nostro Paese mantenendo ben chiara e salda l'identità e le peculiarità specifiche della Repubblica. Apprendiamo dunque con estremo favore che il Consigliere Alice Mina, recentemente eletta quale nuovo Presidente del Partito Democratico Cristiano Sammarinese, abbia identificato "tradizione e innovazione" quali pilastri del suo mandato in tale ruolo. È infatti evidente che le nuove generazioni hanno perfettamente compreso il senso della nostra attività aggregatrice, in un momento di grande confusione valoriale ed identitaria mostrata dai partiti considerati "storici" in Repubblica e che, purtroppo, pur di mantenere vivo il proprio consenso elettorale hanno nel tempo rinunciato alla propria identità, spesso snaturandola e rinnegando nei fatti i valori riportati nei loro stessi Statuti. Nell'augurare quindi con fiducia buon lavoro alle due giovani donne recentemente elette alla guida di due importanti forze politiche della Repubblica, Alice Mina (PDCS) e Giulia Muratori (LIBERA), il nostro auspicio è che questa ventata di freschezza e l'entusiasmo che deriva dalla loro giovane età possano dare l'esempio, gradualmente conducendo la classe politica del nostro Paese verso un domani caratterizzato più da logiche di confronto e mediazione, che dalle vecchie e contraddittorie logiche mirate unicamente allo screditamento del prossimo e al mantenimento dello status quo. In proposito riprendiamo le parole del nostro Presidente Lorenzo Forcellini Reffi: "Costruire un'area conservatrice-riformista significa superare le divisioni e promuovere un progetto politico basato su stabilità, crescita economica e politiche internazionali di ampio respiro". È quindi ancora valido l'invito a tutti i soggetti interessati a collaborare con il nostro progetto aggregativo, per consolidare un nuovo modo di fare politica inclusivo e lungimirante, che ha come obiettivo una San Marino capace di preservare la propria identità e affrontare con successo le sfide del futuro e diventare dunque terra di opportunità, non terra di opportunità mancate.

cs DOMANI - Motus Liberi Ufficio Stampa