E’ AC&D Solutions il vincitore della manifestazione di interesse la realizzazione del piano di comunicazione e dei contenuti del padiglione San Marino a Expo 2020 Dubai

La Commissione Giudicatrice ha terminato i propri lavori dopo avere esaminato nel dettaglio le sette manifestazioni di interesse pervenute ed attuato una selezione anche attraverso un colloquio-intervista con tutti i gruppi di lavori intervista in collegamento in web conference. La Commissione Giudicatrice all’unanimità ha assegnato la realizzazione del Piano di comunicazione e dei contenuti del Padiglione San Marino a Expo 2020, al gruppo di lavoro coordinto dal capofila sammarinese AC&D Solutions in partnership con l’Agenzia di Comunicazione Gruppo Roncaglia e lo Studio di Architettura Francesco Ammirati. Ac&d Solutions è una realtà sammarinese specializzata nello sviluppo di tecnologie innovative, Consumer & Brand Engagement e digital transformation ed è la capofila del progetto di comunicazione e dei contenuti del Padiglione San Marino, della direzione artistica e dei contenuti digitali e multimediali. I Partner di Ac&d Solutions saranno l’Agenzia di Comunicazione Gruppo Roncaglia, presente a Roma e a Milano, e da oltre 40 anni offre consulenza e servizi per il marketing a grandi aziende e istituzioni in Italia e all’estero, che si occuperà della strategia di comunicazione ed in particolare della realizzazione di contenuti video, storyboard e post-produzione. La consulenza architettonica sarà affidata all’architetto Francesco Ammirati grazie alla maturata esperienza in ambito di progetti turistici, fieristici nonché nell’allestimento di soluzioni espositive.