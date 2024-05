Consulta per l’Informazione sulla giornata mondiale della Libertà di Stampa

In occasione della Giornata Mondiale della Libertà di Stampa, il Consiglio Direttivo della Consulta per l'Informazione ritiene opportuno condividere alcune brevi riflessioni. La stampa libera è pilastro fondamentale di ogni democrazia, i giornalisti sono professionisti al servizio della stessa e devono potere lavorare senza subire pressioni, censure, minacce, rappresaglie. Una stampa libera aiuta il cittadino a formarsi delle opinioni e un cittadino informato è un cittadino più libero. Non a caso i media indipendenti sono il primo nemico per ogni regime in ogni parte del mondo. E in ogni parte del mondo si continua a morire per amor di verità. Per raccontare una guerra, un intrigo, un'inchiesta. Si muore o si vive sotto scorta. E ogni anno l'elenco si allunga perché i giornalisti che fanno con coscienza il proprio mestiere rischiano in prima persona. Lo diciamo convintamente: considerato che, come giusto, vogliamo tutti un gran bene alla democrazia, dovremmo volerne un po' di più anche ai giornalisti. Pure a San Marino, Terra della Libertà, alla vigilia di una campagna elettorale che è facile pensare scaldi gli animi e alzi i toni. Uno sforzo comune per aiutare il cittadino ad arrivare al voto informato sui contenuti nel rispetto del “chi fa cosa”. Verso questo obiettivo, ringraziando del tempo che ci avete dedicato, tendiamo la mano.

Il Consiglio Direttivo della Consulta per l’Informazione