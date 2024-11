Elezioni regionali. Dichiarazione di Filippo Pieri, segretario generale Cisl ER

“Complimenti e buon lavoro a Michele De Pascale, nuovo Presidente della Regione Emilia Romagna, certi che la competenza, la professionalità e la dedizione che ha dimostrato come amministratore locale saranno una preziosa risorsa per l’impegnativo compito che l’attende già da oggi. Una sfida che potremo affrontare insieme, con la stessa condivisione d’intenti che il nuovo governatore ha testimoniato nell’attenzione e nell’aderenza sia al metodo di dialogo e di concertazione auspicato da Cgil Cisl Uil, sia a quelle che sono le priorità indicate dallo stesso sindacato. Priorità che, per quanto riguarda la Cisl, sono state raccolte in “Agenda Cis ER” insieme alle tante proposte. Nello stesso tempo vogliamo rinnovare il nostro plauso anche a Elena Ugolini per la passione e l’impegno che ha sempre dimostrato in queste settimane di confronto elettorale, sicuri che il suo compito all’opposizione sarà un importante stimolo per le difficile scelte che si dovranno compiere in futuro. Una campagna elettorale che, sebbene i risultati finali abbiano fatto registrare il perdurare di una preoccupante fascia di astensionismo, i candidati hanno condotto sempre all’insegna della correttezza e del rispetto, aspetto che lascia ben sperare per l’avvenire di questa regione.

c.s. CISL E.R.