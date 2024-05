Emesso il bando di concorso per l’assunzione di un Medico di Medicina Generale

È stato emesso e pubblicato il bando di concorso internazionale per l’assunzione, a tempo indeterminato, di 1 nuovo medico per l’Unità Operativa Cure Primarie e Salute Territoriale. Le domande di partecipazione, debitamente compilate e corredate da tutti i documenti necessari, dovranno pervenire, in busta chiusa tramite lettera raccomandata A/R o consegnata a mano all'Ufficio Personale e Libera Professione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, Via Scialoja n. 20, 47893, Borgo Maggiore (RSM) entro e non oltre le ore 12:00 di lunedì 20 maggio 2024. Il bando è visionabile e scaricabile sul sito internet dell’ISS (www.iss.sm) accedendo alla sezione “Bandi concorsi e avvisi”, all’indirizzo https://www.iss.sm/on-line/home/bandi-e-concorsi.html. “Il bando di concorso internazionale per un nuovo Medico di Medicina Generale – dichiara il Segretario di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale Mariella Mularoni - rappresenta un ulteriore sforzo dell’ISS per rafforzare la medicina territoriale che da qualche mese a questa parte è in fase di riorganizzazione progressiva, sia con investimenti strutturali, che con miglioramenti nella disponibilità di tecnologie diagnostiche e strumentali. Tale concorso si inserisce in un più ampio disegno per completare il potenziamento della medicina territoriale sammarinese, partito lo scorso autunno con il passaggio dalla COT al Triage infermieristico territoriale”. “In un momento di fortissima ed evidente criticità nel reperire profili medici in tutta Italia e non solo – sottolinea il Direttore Generale dell’ISS, Francesco Bevere – l’ISS sta dimostrando con determinazione la propria volontà di investire per rafforzare le professionalità che operano sul territorio. Chi sceglierà San Marino potrà condividere nuove opportunità organizzative e operative, per garantire a chi già lavora nell’ISS e a chi arriverà, risposte adeguate e utili a migliorare ulteriormente l’attrattività del complessivo sistema sanitario sammarinese”.

cs Iss