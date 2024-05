Estate 2024, ripartono i bus “SAN MARINO BEACH LINE”

Anche quest’anno il “Gruppo Bonelli Bus & Benedettini” rinnova il collegamento quotidiano su gomma tra il Titano e la spiaggia di Rimini. Prima corsa venerdì 7 giugno p.v. . Si parte dalla vetta del Titano e si scende fino alla spiaggia del capoluogo della riviera di Romagna. Il collegamento si svolgerà seguendo gli stessi orari previsti – per il periodo estivo – della linea internazionale Rimini San Marino. Viaggiando in assoluta tranquillità e senza problemi di parcheggio. Tre le novità per il servizio 2024:

• La fermata a Murata (nei pressi del ristorante “Walter e Lella”) istituita appositamente per soddisfare le crescenti richieste da parte degli utenti sammarinesi e residenti;

• A seguito dei lavori presso Piazzale Marvelli Il nuovo capolinea/partenza sarà all’altezza del Bagno 57 (P. le Benedetto Croce), con fermata anche al Bagno 72 (solamente in discesa) e Bus Stop Start 19 (solamente in salita);

• Si passa dalle tradizionali dieci (10) corse quotidiane a sedici (16) al fine di consentire una migliore offerta all’utenza.

Il servizio è espressamente dedicato ai cittadini sammarinesi e ai residenti. Il costo dell’abbonamento (comprensivo di 12 corse) è pari a 40 euro e non sono previste distinzioni tariffarie lungo le fermate autorizzate nel territorio della Repubblica di San marino. Il servizio sarà attivo durante tutti i mesi dell’estate 2024 (giugno – settembre). È possibile effettuare l’acquisto dell’abbonamento direttamente a bordo dei mezzi, presso la sede F.lli Benedettini – Via Ovella 13 Valdragone – Borgo Maggiore oppure andando direttamente sul sito www.benedettinispa.com . Comunicato stampa Gruppo Bonelli Bus & Benedettini.