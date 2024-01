Federazione Pensionati USL: si intensificano i rapporti con la Federazione Pensionati UIL di Rimini per aumentare al massimo livello possibile le tutele per chi è anziano e fragile

È fortuna ed è motivo di orgoglio che a San Marino vivano le persone più longeve al mondo. Peccato però che proprio alcune di queste persone che hanno contribuito a fare grande la Re- pubblica, si trovino in una condizione di grave fragilità. Da questo punto di vista, un po’ a tutte le latitudini, Italia compresa, anziché prestare orecchio ai suggerimenti di chi ogni giorno si mette in ascolto delle problematiche degli anziani, la politica ignora quando non aggrava, tali problemi. Di questo si è parlato nella sede di USL questa mattina quando il Segretario Generale, Francesca Busignani, assieme al Segretario della Federazione Pensionati Luigi Maria Belisardi, ha incontrato una delegazione della Uil di Rimini composta dal Segretario Provinciale Pensionati Rimini Antonello Cimatti e da Giuseppina Morolli, Segretario Generale della CST UIL di Rimini. “Obiettivo principe dell’incontro - ha detto Belisardi - è stato quello di prendere in esame a tre- centosessanta gradi i problemi che assillano i pensionati, cercando assieme delle strategie possibili per venire fuori da questo buio tunnel. Il focus è dunque rimasto acceso sulla non autosufficienza, sulle mancate rivalutazioni delle pensioni, specie di quelle basse, sulla carenza di spazi ricreativi”. “Noi - ha aggiunto Belisardi – siamo sul pezzo per quel che concerne i problemi sociali e spesso economici dei pensionati ma siamo anche molto attivi nell’organizzare gite ed eventi sociali proprio allo scopo di non lasciare solo chi si sentirebbe perduto senza un gruppo di riferimento, persone con le quali fare esperienze ludiche ma con cui condividere an- che sentimenti profondi. Essere per tanti concittadini un punto di riferimento ci rende molto orgogliosi ma suscita anche un sentimento di grande responsabilità per cui l’impegno rimane massimo per dar voce a chi rischia di non farcela più”. Parimenti il Segretario Provinciale pensionati Uil, Rimini Antonello Cimatti, ha ribadito: “le società si stanno gradualmente degradando, il che ha un effetto devastante sulle persone fragili. Di qui l’intensificazione dei rapporti con San Marino tesa a svolgere un’azione di difesa al massimo livello possibile. Siamo sindacati affini e siamo baluardi in difesa delle persone fragili dei nostri due Paesi. Ora più che mai, con la popolazione che fortunatamente può contare su una aspettativa di vita più alta, è necessario porre in essere azioni di tutela per quella parte di anziani che purtroppo, non essendo più autosufficienti, da soli non ce la farebbero”.

c.s. Federazione Pensionati USL