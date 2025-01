Gdf Rimini: a lezione di legalità con le Fiamme Gialle riminesi

La Guardia di Finanza di Rimini, di concerto con l’Ufficio Scolastico provinciale, ha avviato un ciclo di incontri con i ragazzi delle scuole della provincia per promuovere la cultura della legalità economica. L’iniziativa trae origine da un Protocollo d’intesa tra il Comando Generale della Guardia di Finanza ed il Ministero dell’Istruzione e del Merito, consistente nell’organizzazione di incontri con gli studenti con l’obiettivo di illustrare le attività di servizio del Corpo, tesa alla diffusione del concetto di “sicurezza economica e finanziaria”, all’affermazione del messaggio della “convenienza” della legalità economico-finanziaria ed all’accrescimento nei giovani di una maggiore consapevolezza del delicato ruolo rivestito dall’Istituzione, quale Forza di Polizia al servizio della collettività per la tutela delle libertà economiche, presupposto fondamentale per la crescita, lo sviluppo e il benessere della Nazione. Il primo incontro si è tenuto nella mattinata del 24 gennaio presso la Scuola Primaria “M. Della Pasqua” - circolo didattico 1 di Santarcangelo, in cui il Sten. Pamela Taurino del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Rimini ed un Ispettore del Comando Provinciale hanno illustrato attraverso la proiezione di alcune slide messe a punto dal Comando Generale, il ruolo rivestito dalla Guardia di Finanza quale forza speciale di polizia economico-finanziaria, dando per cenni essenziali informazioni sui principali settori di intervento del Corpo, nonché sugli strumenti informatici ed i mezzi aeronavali impiegati dai Reparti delle Fiamme Gialle per garantire la repressione delle principali fattispecie criminose in campo finanziario-economico, ma anche per concorrere al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica, partecipare al dispositivo di protezione civile e di soccorso pubblico. Vi è stata poi l’esibizione di Donny - il cash dog specializzato nella ricerca di banconote – che, guidato dal proprio conduttore, ha potuto dare dimostrazione, con il suo infallibile fiuto, delle proprie capacità “investigative”. L’attività didattica delle Fiamme Gialle proseguirà presso altri Istituti della provincia per tutto l’anno scolastico in corso, con il preciso intento di diffondere la cultura della legalità economico – finanziaria nei giovani studenti.