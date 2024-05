Giornata mondiale della Fibromialgia, inagurazione della prima "Panchina Viola"

Il 12 maggio 2024 si celebra la Giornata Mondiale della Fibromialgia, una condizione clinica che comporta dolore muscolo-scheletrico spesso associato a stanchezza, disturbi del sonno, problemi cognitivi, problemi psichici, e sintomi somatici e neurovegetativi che possono impattare negativamente sulla vita quotidiana del malato. Lo ricorda l’Istituto per la Sicurezza Sociale precisando come la Sindrome Fibromialgica è stata riconosciuta nel 1992 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità quale malattia caratterizzata da dolore cronico diffuso, ed è stata inclusa nella decima revisione dell’ International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems. A seguito dell’approvazione dell’Istanza d’Arengo n 11 del 03 ottobre 2021 la, Commissione Consigliare Permanente Igiene e Sanità, Previdenza e Sicurezza Sociale, Politiche Sociali, Sport, Territorio, Ambiente e Agricoltura, nella Seduta del 9 ottobre 2023 ha esaminato ed approvato in sede referente il progetto di legge ed in data 24 gennaio 2024 il Consiglio Grande e Generale ha emanato la Legge n. 10/2024 “NORME A TUTELA DEI SOGGETTI AFFETTI DA FIBROMIALGIA”. La Segreteria di Stato per la Sanità e la Giunta di Castello esprimono piena soddisfazione e sostegno a tutte le persone affette da tale malattia e, in collaborazione con il Gruppo di Fibromialgia Sammarinese, comunicano l’inaugurazione della “prima” Panchina Viola presso il Parco Passo del Sorbo di Ventoso a Borgo Maggiore domenica 12 maggio 2024 alle ore 10.00, in ricorrenza della Giornata Mondiale della Fibromialgia. Sarà presente il Capitano di Castello di Borgo Maggiore Barbara Bollini e il Segretario di Stato alla Sanità Mariella Mularoni. La Cittadinanza è invitata a partecipare.

c.s.

Segreteria di Stato Sanità

Giunta di Castello Borgo Maggiore