Giunta Serravalle: Volontariato e Creatività, l'Associazione LiLuNa Regala un Albero di Natale Speciale alla Comunità

Con l'accensione delle luminarie del Castello di Serravalle di sabato 7 Dicembre, in un gesto di straordinaria creatività e solidarietà, abbiamo illuminato anche un albero unico nel suo genere. L'Associazione LiLuNa ha infatti realizzato per questo Natale un magnifico albero di Natale interamente fatto di lana. Questo simbolo di calore e unione è stato collocato nei pressi del sagrato della chiesa parrocchiale di Sant'Andrea a Serravalle, portando un messaggio di speranza e condivisione a tutta la cittadinanza.

L'opera, frutto di mesi di lavoro da parte dei volontari dell'associazione, rappresenta un esempio toccante di come l'impegno collettivo possa trasformare un'idea in realtà. Ogni decorazione, ogni dettaglio dell'albero è stato realizzato a mano con amore e dedizione, evidenziando la bravura e l'abilità artistica delle donne dell'associazione.



Un Gesto di Solidarietà

Chiunque visiti l'albero potrà contribuire con un'offerta libera. Tutti i fondi raccolti saranno destinati a progetti benefici promossi dall'associazione, a sostegno delle persone e delle famiglie in difficoltà. Questa iniziativa rappresenta un'opportunità concreta per fare del bene e per sostenere una realtà locale che opera con passione e dedizione.



Riconoscimento e Ringraziamenti

"Ogni filo di lana racconta una storia di solidarietà," ha dichiarato il Capitano di Castello Roberto Ercolani "questo albero può diventare il simbolo della nostra comunità che si unisce per costruire qualcosa di bello e significativo. Un profondo grazie al prezioso dono che l'associazione LiLuNa ha fatto."

Invitiamo tutti a visitare l'albero di Natale di lana e a lasciare un segno di solidarietà. Insieme, possiamo rendere questo Natale più caldo e accogliente per chi ne ha più bisogno.



Comunicato stampa

Giunta di Castello di Serravalle