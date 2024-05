Grande successo per la XXª Fiera Agricola

Un vero successo la XX^ edizione della Fiera Agricola della Repubblica di San Marino, una grande festa “di famiglia”. La notevole affluenza e partecipazione ne sono prova sicura, la stima nei tre giorni di festa è di oltre 7.000 presenze. A fare la parte del leone tantissime famiglie e bambini, a cui sono state destinate varie attività e attrazioni che sono state particolarmente gradite. Ma non solo, anche gli addetti ed appassionati del settore hanno apprezzato l’esposizione dei mezzi agricoli, degli animali e le altre attrattive. Per non parlare degli stand gastronomici che per tutto il fine settimana hanno deliziati i visitatori con i gustosi piatti della tradizione. “Siamo davvero contenti per questo risultato straordinario - dichiara Aida Maria Adele Selva, presidente del Consorzio Terra di San Marino - che è stato reso possibile da uno straordinario lavoro di squadra. Con orgoglio ci tengo a ringraziare tutti i miei collaboratori, le nostre Cooperative: la Cooperativa Allevatori, la Cantina San Marino, la Cooperativa Apicoltori, la Cooperativa Ammasso Prodotti agricoli (CAPA), la Cooperativa Olivicoltori, l’Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole, la Protezione Civile, il Gruppo Arti e Mestieri di Montegiardino, l’Associazione Tartufai e Tartuficoltori, il Laboratorio di ceramica Barbò, l’Associazione il Branco, l’Associazione la Genga, le Scuole dell’Infanzia ed Elementari che hanno partecipato al concorso “Costruisci lo spaventapasseri”, i volontari, i vari gruppi che hanno animato l’evento, gli sponsor, gli espositori e tutti i visitatori. Un ringraziamento speciale agli Eccellentissimi Capitani Reggenti che ci hanno omaggiato con la loro visita ed alla Segreteria di Stato per il Territorio, Ambiente ed Agricoltura per il fattivo supporto alla manifestazione. L’imponente afflusso di gente e le tante testimonianze di apprezzamento ci lusingano e ci ripagano di tutto l’impegno organizzativo, ma prima di tutto avvalorano l’operato del Consorzio Terra di San Marino nel continuare a tutelare, difendere e divulgare le nostre radici, la nostra agricoltura“.

cs Consorzio Terra di San Marino