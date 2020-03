Gruppo "Un sorriso per Norcia": Noi che non molliamo mai!!!

Il gruppo volontario UN SORRISO PER NORCIA, In collaborazione con la società KOPPE di Pelliccioni Marco e Kevin, parte oggi con un nuovo progetto di solidarietà per il nostro Ospedale di Stato. Abbiamo creato un t-shirt solidale per far vedere che siamo tutti uniti e per mostrare che San Marino non molla. Allora cosa aspetti ??? Aiutateci ad aiutare tutti gli operatori Sanitari che in questo momento stanno facendo tantissimo per i nostri cittadini. Il costo della maglietta è di euro 15,00 ed disponibile in tutte le taglie. Potete mandare il vostro ordine tramite mail indicando la taglia nome ed indirizzo. Una volta confermato il pagamento ad emergenza finita provvederemo alle consegne.

L’ INTERO INCASSO ANDRÀ AL NOSTRO OSPEDALE DI STATO Per chi volesse effettuare l’acquisto della T-shirt a favore dell'emergenza Coronavirus

Il codice IBAN del conto corrente, aperto presso la Banca di San Marino Spa: gruppo volontario UN SORRISO PER NORCIA IBAN SM28 B 08540 09800 000060179288 ORDINI VIA MAIL AI SEGUENTI INDIRIZZI: Staff UN SORRISO PER NORCIA sarapodeschi@omniway.sm

Comunicato stampa

Un sorriso per Norcia