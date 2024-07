I migliori auspici per i lavori del nuovo governo

In data odierna, i nuovi Segretari di Stato hanno prestato giuramento e il PDCS desidera esprimere le proprie sincere congratulazioni per questo importante traguardo e il significativo impegno assunto verso il servizio della nostra Repubblica. Questo momento rappresenta un’assunzione di responsabilità cruciale. Siamo fiduciosi che la competenza e dedizione dei nuovi Segretari contribuiranno positivamente al futuro della nostra comunità. Il PDCS è pronto a collaborare per affrontare le sfide che ci attendono e per lavorare insieme a progetti che possano migliorare la nostra San Marino. Auguriamo buon lavoro a tutti.

L’Ufficio Stampa del PDCS