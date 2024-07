I Santa Balera in concerto all'alba a Gatteo Mare

La nuova orchestra della Gen Z del Liscio Santa Balera, ideata da Giordano Sangiorgi e diretta da Luca Medri, che sta mietendo consensi in ogni piazza del suo tour, si eisbira' domenica 7 luglio per un unico e straordinario Concerto all'Alba domenica 7 luglio alle 6 e 30 al Bagno Coorado di Gatteo Mare, lo storico bagno del ballo liscio da oltre 60 anni, per proporre in rinnovata chiave fresca e giovanile i brani dei grandi Giganti del Liscio, da Romagna Mia agli Anni '70 pescando nel miglior repertorio di livello internazionale della grande tradizione del folklore romagnolo. Guest del concerto sara' Moreno Il Biondo, leader storico del liscio che ha appena celebrato i 50 anni di carriera nel settore. L'altra sera all'apertura della prima serata del festival di Sanliscio a Gatteo Mare ideato da Claudio Cecchetto e diretto d Moreno Il Biondo, sul palco del festival sono saliti i Santa Balera con una loro rappresentanza, subito dopo l'inno della Notte Rosa Weekend Dance, cantata proprio dai Santa Balera, per essere premiati, da Claudio Cecchetto e Moreno Il Biondo, come i nuovi talenti del Liscio dopo la loro straordinaria partecipazione al Festival di Sanremo 2024. Dal palco poi tutti i partecipanti sono stati invitati al Concerto all'Alba che si terra' domenica 7 luglio alle ore 6 e 30 al Bagno Corrado di Gatteo Mare, lo storico bagno dove si balla il liscio, dove i Santa Balera proporranno tutto il loro repertorio insieme all'ospite Jastin Visani e alla guest Moreno Il Biondo per una colazione in musica al ritmo di ballo liscio veramente imperdibile. Ieri sera, invece, i Santa Balera dopo avere premiato gli anziani piu' longevi dei Centri Sociali di Rimini hanno aperto l'anteprima della Notte Rosa con le loro voci insieme all'orchestra di Frank David al canto di Romagna Mia e La Mia Gente che ha ricevuto una vera e propria standing ovation da tutto il pubblico presente in Piazza Cavour a Rimini insieme al Sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad.

cs Giordano Sangiorgi