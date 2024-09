Il Comites a Chiusi della Verna per il raduno degli ex campeggiatori

Sabato scorso il Presidente del Comites San Marino Alessandro Amadei ha partecipato al raduno degli ex campeggiatori organizzato dalla Congregazione di Serravalle presso la colonia di San Marino a Chiusi della Verna. Presso l’edificio situato nella vallata del Casentino in provincia di Arezzo, da poco tempo ristrutturato, generazioni di giovani sanmarinesi hanno vissuto esperienze indimenticabili nella natura incontaminata e lontani dalla routine quotidiana. La colonia montana nata nel lontano 1954 per volontà di Don Giuseppe Innocentini, per tutti Don Peppino, inizialmente era un campo estivo organizzato in tenda nei boschi dell’Appennino, verso Badia Prataglia, che poi si trasferì nel 1967 in maniera stabile nell’attuale edificio a Chiusi della Verna. Trascorrere le vacanze in colonia ha significato per tanti ragazzi non solo condividere momenti di sano divertimento, svago e spensieratezza ma anche di apprendimento e crescita. Amadei ha ringraziato vivamente gli organizzatori del raduno, ovvero il Presidente della Congregazione Giovanni Giannoni ed il Segretario Alvaro Selva (foto) per avere concesso l’opportunità di riscoprire le tradizioni di Serravalle, una comunità che rappresenta molto più di un semplice insieme di individui che vivono nello stesso luogo, essendo un tessuto connettivo fatto di relazioni, scambi culturali, condivisione di valori di solidarietà, inclusione ed esperienze comuni.

cs Comites San Marino