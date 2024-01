Il Comune di Coriano e FibreConnect portano la fibra ottica nelle aziende di Cerasolo

Sono in corso da dicembre i lavori per la nuova rete a banda ultra-larga che consentirà una navigazione fino a 10 GB/s alle aziende della zona industriale Cerasolo nel Comune di Coriano. I lavori che interessano nello specifico il polo commerciale-artigianale di Cerasolo Ausa sulla Superstrada di San Marino hanno riguardato in prima battuta via La Pastora, con l’installazione di un armadio/cabinet, punto nodale di diramazione della rete ottica. La copertura totale del territorio, meteo permettendo, dovrebbe essere ultimata entro febbraio. Nell’area – che complessivamente si estende per circa 8000 metri e interessa 14 strade (SS72 Consolare San Marino/SS72/ via Ausa, via Torquato Tasso, via Rovereta, via Rigardara, via Pasolini, via La Pastora, via Giovanni Pascoli, via Giovanni Boccaccio, via Francesco Petrarca, via Del Poggio, via Dante Alighieri, via Cesare Pavese, via Ausella e via Alessandro Manzoni) sono attualmente in corso lavorazioni di perforazioni teleguidate, posa di pozzetti per il contenimento dei cavi ottici e scavi di raccordo a completamento dei collegamenti mancanti. Gli impianti di pubblica illuminazione sono già stati predisposti per la posa dei cavi ottici e per consentire quindi, nel prossimo step, l’erogazione del servizio. “Il servizio della banda larga nell’area artigianale- commerciale di Cerasolo e Cerasolo Ausa - afferma il sindaco Gianluca Ugolini - è un passo decisamente importante per la competitività delle imprese. La presenza di un efficiente sistema di connettività a favore delle realtà imprenditoriali è uno strumento che può fare la differenza e consentire di essere competitivi. Oltre ai lavori sulla fibra ottica, sul versante della mobilità prosegue l’interlocuzione con Anas e gli enti interessati per riqualificare la SS72 con la realizzazione di tre rotonde fondamentali per la fluidità della circolazione. Dopo i sopralluoghi congiunti dei mesi scorsi è al vaglio l’ultima versione del progetto messo a punto da Anas che, ricordo, riguarda le rotatorie tra la SS72/ via La Pastora, SS72/ via Pavese e SS72/ via Poggio”. La progettazione esecutiva dell’infrastruttura in fibra ottica per l’area di Cerasolo è stata messa a punto da FibreConnect, operatore indipendente che realizza infrastrutture di rete interamente in fibra ottica esclusivamente per le imprese nelle Aree Industriali e Artigianali (AIA) italiane, a seguito di un’attenta valutazione volta ad investire sul territorio, con un servizio di rivalutazione dello stesso, attraverso il quale ogni impresa potrà disporre di una fibra dedicata. «La collaborazione con il Comune di Coriano rappresenta un tassello importante del nostro piano di copertura delle Aree Industriali ed Artigianali del Paese, in cui si trovano le Piccole e Medie Aziende che rappresentano il cuore dell’economia italiana - sottolinea Renzo Ravaglia, Amministratore Delegato di FibreConnect -. L’obiettivo del nostro lavoro è far sì che più imprese possibile possano usufruire dei vantaggi della fibra ottica, a prescindere dalla loro posizione geografica. Nel panorama della digital trasformation come in quello delineato dal Pnrr, la connessione internet a banda ultra larga è imprescindibile per raggiungere un livello adeguato di digitalizzazione, trasversale a tutti i processi aziendali ed essere effettivamente competitivi sui mercati. Secondo le analisi statistiche sperimentali ISTAT, il fatturato medio per addetto delle imprese con più di 10 dipendenti passa da 162.400 euro per le imprese con un indice di “Digital intensity” (DII) molto basso a 408.500 euro presso le imprese con intensità digitale molto alta. Le aziende interessate ad attivare il servizio possono contattare FibreConnect sul suo sito www.fibreconnect.it.

cs Comune di Coriano