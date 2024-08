Il Consolato Generale Usa di Firenze viene a San Marino per fornire assistenza ai cittadini

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri informa la cittadinanza che il prossimo giovedì 5 settembre sarà possibile usufruire di servizi consolari da parte del Consolato Generale USA di Firenze direttamente presso la Sala del Castello di Acquaviva. Si invitano coloro che fossero interessati ai servizi sotto riportati di recarsi presso tale sede dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00, senza possibilità di prenotazione anticipata. Per le sole richieste di informazioni, si rinnova l’invito a contattare i competenti servizi del Consolato attraverso il seguente indirizzo email: uscitizensflorence@state.gov

Si riportano, di seguito, i servizi che verranno erogati nella giornata del 5 settembre:

Rinnovo passaporti: si prega di verificare di avere a disposizione tutta la documentazione richiesta come di seguito:







Per il rinnovo di un passaporto adulto, scaduto da non più di 5 anni, cosa devo portare?

Modulo DS-82 https://travel.state.gov/content/travel/en/passports/requirements/forms.html

Passaporto più una fotocopia della prima pagina

Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità (solo se il passaporto è già scaduto)

Una foto di 5cm x 5cm, a colori, senza occhiali effettuata negli ultimi 6 mesi. (Attenzione, non possiamo accettare il formato foto per il passaporto di San Marino!)

Copia del suo Social Security Number. Se non avete mai richiesto il SSN, dovete presentare questo statement, firmato e datato.

Stampa Email di conferma del pagamento della tassa di $130 per il passaporto, effettuato tramite il sito Pay.gov - DS-82 U.S. Passport Renewal Application Fee Payment Form. Attenzione, questo è l’unica forma di pagamento che possiamo accettare.





Se non ho mai avuto un passaporto, o se il mio passaporto è scaduto da più di 5 anni o se richiedo il mio primo passaporto decennale, cosa devo portare?

Modulo DS-11 https://travel.state.gov/content/travel/en/passports/requirements/forms.html

Passaporto più recente e una fotocopia della prima pagina (o prova di cittadinanza americana come, ad esempio, Certificato di Nascita emesso negli USA, Certificato di Naturalizzazione, Certificato di Cittadinanza, se è il primo passaporto.)

Documento d’identità in corso di validità e una fotocopia

Copia del suo Social Security Number. Se non avete mai richiesto il SSN, dovete presentare questo statement, firmato e datato.

Una foto di 5cm x 5cm, a colori, senza occhiali effettuata negli ultimi 6 mesi. (Attenzione, non possiamo accettare il formato foto per il passaporto di San Marino!)

Stampa Email di conferma del pagamento della tassa di $165 per il passaporto, effettuato tramite il sito Pay.gov - Form DS-11 Passport Application Fee Attenzione, questo è l’unica forma di pagamento che possiamo accettare. Se non si è più in possesso del passaporto, perchè smarrito o rubato, si prega di portare con sé anche il Modulo DS-64.





Devo rinnovare il passaporto di un minore, cosa devo portare?

Modulo DS-11 https://travel.state.gov/content/travel/en/passports/requirements/forms.html

Certificato di nascita statunitense o Consular Report of Birth Abroad emesso dal Consolato USA, (originale più fotocopia) dove figurano i nomi dei genitori.

Passaporto più recente del minore con una fotocopia della prima pagina

Documento d’identità in corso di validità e una fotocopia (solo se il passaporto è già scaduto)

Documento identificativo in corso di validità per ciascun genitore (originale più fotocopia)

Copia del suo Social Security Number. Se non avete mai richiesto il SSN, dovete presentare questo statement, firmato e datato.

Una foto di 5cm x 5cm, a colori, senza occhiali effettuata negli ultimi 6 mesi. (Attenzione, non possiamo accettare il formato di foto del passaporto di San Marino!)

Stampa Email di conferma del pagamento della tassa di $135 per il passaporto, effettuato tramite il sito Pay.gov - Form DS-11 Passport Application Fee. Attenzione, questo è l’unica forma di pagamento che possiamo accettare. Attenzione: ambedue i genitori devono accompagnare il minore di 16 anni, sopra i 16 anni è sufficiente un solo genitore – in caso di impossibilità documentata, seguire queste istruzioni: Children Under 16;





Servizi Notarili:

Il nostro Notarizing Officer, potrà notarizzare affidavits, powers of attorney, acknowledgments e altri documenti legali da utilizzare esclusivamente negli Stati Uniti. Vi preghiamo di portare i vostri documenti compilati, assemblati e pronti per la notarizzazione, ma NON firmati, insieme ad un documento d’identità. Non possiamo fungere da testimoni, quindi se il vostro documento richiede testimoni, assicuratevi di portarli con voi. Per questo servizio è prevista una tassa di 48€ per ogni firma dell’Officer. Per il pagamento, sarà necessario portare un assegno circolare emesso dalla vostra banca italiana e intestato a US Consulate General Florence (Non possiamo accettare vaglia postali o asseggni personali). L’ammontare del assegno dovrà riflettere il numero di firme da parte del Notarizing Officer. (es. 2 firme da parte dell’Officer = 96€)

Assistenza Registrazione per il Voto Overseas: Si prega di informarsi in anticipo sul sito Fvap.gov , in quanto le procedure possono cambiare da Stato a Stato.