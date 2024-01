Il Lions Club ospita l’Area Leader Carla Cifola

Carla Cifola, Area Leader Lions CA4K che comprende diversi Paesi del Mediterraneo tra cui San Marino, è stata ospite del Lions Club San Marino Undistricted. Nel corso della serata sono entrati a far parte della famiglia Lions 3 nuovi soci, Marino Casagrande, Daniel Giacomini e Carlo Renzini che con la solenne cerimonia hanno dichiarato fedeltà ai valori che da sempre ispirano le attività del Lions Club in tutto il mondo.

Nel corso della serata Emma Guida, che ha partecipato la scorsa estate al programma di scambi giovanili Lions, ha poi parlato della propria entusiasmante esperienza in Canada ove ha preso parte alle iniziative organizzate per ragazzi tra 16 e 21 anni dal Lions Club di Calgary. Una esperienza indimenticabile nel corso della quale ha vissuto a contatto con coetanei lo spirito Lions di servizio per la comunità. Emma è stata la prima ragazza del programma di scambi Lions al quale San Marino ha aderito dallo scorso anno.

Carla Cifola ha poi preso la parola tracciando un quadro della giurisdizione che governa e trasmettendo l’obiettivo che il Lions International si è dato per il 2024 col progetto Mission 1.5 cioè quello di raggiungere 1,5 milioni di soci in tutto il mondo per avere un impatto ancora maggiore con gli innumerevoli progetti portati avanti in ogni angolo del mondo. Per questo motivo “il regalo più grande che mi avete fatto è stata la adesione proprio questa serata di 3 nuovi soci e la partecipazione a programmi internazionali come quello degli scambi giovanili” a cui San Marino ha recentemente aderito perché il Lions è una associazione internazionale in continuo sviluppo, evoluzione ed estensione delle proprie attività dove frasi come “non cambiamo perché è sempre stato fatto così” non devono più trovare posto in seno al Club.

Il Presidente del Lions Club San Marino Undistricted ha ringraziato Carla Cifola per le belle parole e per il sentimento di stima che ha dimostrato nei confronti del Club con la certezza che lo stimolo e l’entusiasmo trasmesso sarà il perno delle numerose iniziative in serbo per il 2024.



Comunicato stampa

Lions Club San Marino Undistricted