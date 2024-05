Il Prof. Ganganelli insignito dell’Ordine di Sant’Agata

Il curatore del Museo del Francobollo e della Moneta della Repubblica di San Marino Roberto Ganganelli è stato insignito dal Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura Andrea Belluzzi dell’Onorificenza dell’Ordine Equestre di Sant’Agata con il grado di Cavaliere Ufficiale. Riconosciuto al Prof. Ganganelli l’impegno, ormai decennale, quale consulente degli Istituti Culturali e curatore del Museo del Francobollo e della Moneta nonché il ruolo di ideatore di numerosi eventi artistici e culturali legati proprio alla filatelia e alla numismatica. Andrea Belluzzi (Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura): “Riconosciamo a Roberto Ganganelli l’impegno profuso per lo sviluppo del Museo del Francobollo e della Moneta della Repubblica di San Marino. Il Professore è parte della squadra degli Istituti Culturali sammarinesi e contribuisce con la sua competenza e la sua passione al successo delle iniziative che insieme vengono portate avanti e proposte al pubblico”.

cs SdS Cultura