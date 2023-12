Il segno dell'estro - Una mostra per celebrare le testimonianze di architetti famosi nella Repubblica di San Marino

In otto splendide fotografie artistiche le tracce della presenza in Repubblica di opere che portano la firma di Archistar internazionali, che mostrano un volto di San Marino inedito ai più. Realizzate dal fotografo Simone Maria Fiorani, le immagini saranno in esposizione nella mostra allestita nella suggestiva sede della Torre di Guardia che sovrasta la Porta del Paese di San Marino Città e che sarà inaugurata venerdì 22 dicembre alle ore 14,30. Realizzata grazie alla collaborazione fra la SUMS-Società Unione Mutuo Soccorso e l’Ordine degli Architetti e Ingegneri della Repubblica di San Marino, l’esposizione, già ospitata dalla Biennale di Venezia ad ottobre scorso, dove ha fatto il suo esordio, gode del patrocino di varie Segreterie di Stato e si propone di delineare una sorta di percorso in grado di collegare vari edifici che costituiscono vere e proprie sculture urbane, testimonianze della creatività di progettisti illuminati a livello internazionale (cd. “Archistars”) e di amministratori pubblici e privati sensibili, che hanno commissionato opere destinate a restare impresse nei secoli e nella memoria collettiva. Un segno indelebile, traccia dell’evoluzione del tessuto sociale dello sviluppo di un design ricercato, in sintonia con i luoghi della Repubblica. “Il Segno dell’Estro” rappresenta un primo passo verso l’introspezione delle opere architettoniche di pregio presenti sul Titano, che presto saranno oggetto di una nuova mostra, voluta sempre dalla SUMS e dall’Ordine degli Architetti e Ingegneri, per celebrare “200 anni di architettura a San Marino”. Opere di assoluto valore, che non solo arricchiscono il nostro territorio ma che possono diventare un vero e proprio richiamo turistico-culturale di prestigio e di elevato interesse, una sorta di modello museale a cielo aperto.



Il Segno dell’Estro – Archistar a San Marino

Torre di Guardia – Porta del Paese – San Marino

Inaugurazione: Venerdì 22 dicembre ore 14,30