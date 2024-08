Il Segretario di Stato Matteo Ciacci incontra uffici e agenzie afferenti alla Segreteria di Stato per il Territorio

Il Segretario di Stato Matteo Ciacci in visita all’Ufficio Pianificazione Territoriale e per l’Edilizia, all’Ufficio Tecnico del Catasto e Cartografia, all’Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole e all’Ufficio Prevenzione Ambiente e Vigilanza del Territorio. Nella mattinata di oggi si è concluso il ciclo di incontri che ha portato il Segretario di Stato Matteo Ciacci ad incontrare uffici e agenzie afferenti alla Segreteria di Stato per il Territorio. Dopo la Protezione Civile insieme all’Unione dei Volontari e all’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici incontrati gli scorsi giorni, oggi è stata la volta degli uffici di Via Piana, Ufficio Pianificazione Territoriale e per l’Edilizia e Ufficio Tecnico del Catasto e Cartografia e a seguire dell’Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole e dell’Ufficio Prevenzione Ambiente e Vigilanza del Territorio. All’UPTE il Segretario Ciacci è stato accolto dall’Arch. Emanuele Valli, Direttore dell’ufficio, e dai dipendenti. L’incontro si è concentrato sulla valutazione delle attuali politiche di pianificazione e sullo sviluppo di strategie innovative per affrontare le sfide urbanistiche del nostro territorio. Prioritario, per Valli, digitalizzare il sistema di archiviazione delle pratiche al fine di offrire un servizio sempre più veloce ed efficiente. La visita si è poi spostata nei locali dell’Ufficio Tecnico del Catasto di cui il Segretario ha potuto toccare con mano professionalità e operatività incontrando i tecnici e i professionisti che vi operano. All’UGRAA il Direttore, l’Arch. Lucia Mazza, ha espresso il suo apprezzamento per la visita del Segretario di Stato, come gesto di apertura alla collaborazione e alla strutturazione di una relazione professionale di fiducia. Diverse le esigenze dell’Ufficio diretto dall’Architetto Mazza che la Segreteria per il Territorio con delega all’Ambiente e all’Agricoltura si impegna a prendere in considerazione. Chiude il ciclo di incontri la visita all’UPAV, da poco trasferitosi in Via Ventotto Luglio. Anche con il Direttore, il Dott. Omar Raimondi, il Segretario di Stato ha messo in agenda un approfondimento per mettere in campo le migliori pratiche affinchè l’Ufficio possa lavorare al massimo rendimento. Fondamentale per il Segretario di Stato Matteo Ciacci inaugurare il mandato con spirito di collaborazione e dialogo. Gli incontri sono stati un momento prezioso per valorizzare il lavoro svolto da tutti i soggetti incontrati e un’occasione di confronto importante per fare il punto sullo stato di fatto dell’operatività del Dipartimento.