Il Segretario di Stato Pedini Amati incontra il COMITES

Il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati ha ricevuto questa mattina il Presidente del COMITES San Marini Alessandro Amadei e il consigliere Stefano Gatta. Sul tavolo le numerose problematiche che da tempo il COMITES evidenzia e coinvolgono i cittadini italiani residenti nella Repubblica di San Marino. Tema cardine l’eliminazione dell’obbligo di rinuncia alla cittadinanza di origine quale condizione per essere naturalizzati sammarinesi. Si è discusso inoltre di elettorato passivo in occasione delle elezioni amministrative. Da parte del Segretario di Stato Federico Pedini Amati è stato ribadito l’impegno a portare in Consiglio Grande e Generale il tema della cittadinanza per avviare in tempi celeri l’iter di riforma.