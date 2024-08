Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri incontra l'Ambasciatrice di Palestina

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, ha incontrato questa mattina a Palazzo Begni l’Ambasciatrice Palestinese in Italia, Abeer Odeh, per un confronto approfondito sull’attuale situazione in Medio Oriente e per la valutazione della richiesta d’accredito del Diplomatico palestinese. Per voce del Segretario di Stato, è stato ripercorso il percorso più recente condotto da San Marino nel processo di riconoscimento dello Stato di Palestina, che già con il voto favorevole alle Nazioni Unite dello scorso 10 maggio, ha sostenuto il riconoscimento della Palestina come Stato qualificato ad entrare in qualità di membro effettivo. Beccari ha confermato l’avvio dell’iter istituzionale per l’accredito dell’Ambasciatrice palestinese a San Marino, anche nello spirito dell’Ordine del Giorno adottato ieri dal Consiglio Grande e Generale, che impegna il Congresso di Stato ad addivenire all’effettivo riconoscimento dello Stato di Palestina. Il Segretario di Stato ha altresì proposto un prossimo incontro dell’Ambasciatrice con i membri della Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, per divulgare la situazione in Palestina e rafforzare le relazioni tra i Paesi. Grande soddisfazione da parte dell’Ambasciatrice per l’incontro e per i passi intrapresi dalla Repubblica per pervenire al riconoscimento dello Stato Palestinese, e parole di apprezzamento per l’impegno del Parlamento e dell’Esecutivo sammarinese, nel prendere atto della situazione in corso, che ha origini molto lontane, ma che oggi sta colpendo il popolo palestinese, attraverso un conflitto che grava drammaticamente sulla Striscia e sull’intera Cisgiordania, con devastazioni e perdite di vite umane insostenibili. L’Ambasciatrice ha espresso l’urgenza di un’effettiva mobilitazione della comunità internazionale, per trovare soluzioni di mediazioni e di pace, nel pieno rispetto del diritto internazionale e umanitario.

c.s. Segreteria di Stato per gli Affari Esteri