Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri partecipa al 31^ Consiglio Ministeriale dell’OSCE

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, accompagnato dalla Rappresentante Permanente presso l’OSCE, l’Ambasciatore Elena Molaroni, e da una delegazione diplomatica. si trova a Malta, per partecipare al 31^ Consiglio Ministeriale dell’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE), su invito della Presidenza in esercizio maltese.

Il Segretario di Stato Beccari, accolto dal Ministro degli Affari Esteri di Malta, Ian Borg, ha pronunciato in plenaria il proprio discorso in cui ha espresso il convinto sostegno della Repubblica all’Organizzazione. L’OSCE, in questi ultimi anni, ha dovuto affrontare sfide particolarmente complicate, esacerbate dal difficile raggiungimento di consenso di tutti gli Stati Partecipanti su temi fondamentali, come il bilancio.

“A prescindere dalle dimensioni, gli Stati si trovano a far fronte alle stesse minacce; - ha sottolineato il Segretario di Stato Beccari - l’Organizzazione e il multilateralismo sono le sedi deputate al dialogo, i fora sono fondamentali per la ricerca di soluzioni condivise alle criticità attuali. L’anno prossimo si celebrerà il 50^ anniversario dell'Atto Finale di Helsinki e tale occasione potrebbe costituire un punto di svolta per questa Organizzazione; abbiamo bisogno di un approccio più concreto, volto a ripensare le regole di ingaggio tra Stati.”

Comunicato stampa

