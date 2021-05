Il vescovo visita l'Ospedale davanti alle autorità sammarinesi

Un breve momento di riflessione e pregheria, in segno di ringraziamento per l’impegno di tutto il personale dell'ISS durante il periodo di emergenza sanitaria e della campagna vaccinale in atto, alla presenza degli Ecc.mi Capitani Reggenti. Si è tenuto questa mattina, presso l'area esterna adiacente il punto vaccinale dell'Ospedale di Stato, un breve momento di riflessione e preghiera officiato da S.E. Monsignor Andrea Turazzi, alla presenza degli Ecc.mi Capitani Reggenti S.E. Gian Carlo Venturini e S.E. Marco Nicolini, presente anche il Segretario di Stato Roberto Ciavatta, il Comitato Esecutivo e molti dei Dirigenti dell’ISS, il personale sanitario, socio sanitario, i volontari della Protezione Civile e le Forze dell’Ordine. Una visita fortemente voluta dal Vescovo della Diocesi San Marino- Montefeltro in occasione della festa dei lavoratori, come segno di ringraziamento per l’impegno profuso dimostrato dal personale sanitario, socio-sanitario, tecnico e amministrativo dell'ISS verso la comunità sammarinese durante il periodo di emergenza sanitaria e della campagna vaccinale in atto.

cs Segreteria alla Sanità