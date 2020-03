laculturanonsiferma: Artisti in Piazza 2020

Da venerdì 13 marzo un palinsesto quotidiano su Emiliaromagna creativa e Lepidatv – 118 del digitale terrestre, trasmetterà contenuti culturali. Questo fine settimana, nei primi tre giorni di programmazione, si potranno vedere due cortometraggi “Piove” e “Nevica” realizzato da Lumaca Film di Pennabilli e il documentario “Il vento e il funambolo” a cura del Festival Artisti in Piazza. Come è noto, è in corso un’emergenza sanitaria in Italia, in Europa e in alcune zone del mondo, e non è possibile sapere con certezza fino a quando questo stato di emergenza rimarrà attivo. Attualmente in Italia sono in vigore fino al 3 aprile misure di sicurezza per contenere e speriamo risolvere l'epidemia del covid-19, ed altre nazioni stanno prendendo provvedimenti simili. Mancano ancora 13 settimane al festival di Pennabilli e siamo con il fiato sospeso, questa volta non di fronte allo spettacolo di un funambolo che cammina sul filo fra due castelli, ma monitorando costantemente l'evoluzione della situazione nazionale e internazionale. L’associazione Culturale Ultimo Punto sta lavorando per realizzare Artisti In Piazza - Pennabilli Festival dal 11 al 14 giugno 2020, con la speranza di poter condividere quattro giorni di arte, spettacolo e emozioni, ma consapevoli che il festival si potrà svolgere solo se la situazione tornerà alla normalità, consentendo l’organizzazione dell’evento in tempi utili. Nel frattempo anche il nostro Festival ha aderito all’iniziativa #laculturanonsiferma lanciata dall’assessorato alla Cultura e Paesaggio della Regione Emilia-Romagna, che ha invitato gli operatori culturali del territorio a condividere contenuti. Questi andranno a formare un palinsesto quotidiano fatto di concerti, spettacoli, eventi, visite virtuali ai musei, reading in biblioteca, film, documentari e interviste ai protagonisti del mondo del cinema e dello spettacolo in onda su Lepida Tv (canale 118 digitale terrestre e Sky 518) e su EmiliaRomagnaCreativa, il portale cultura dell’Assessorato, a partire da venerdì 13 marzo, alle ore 18, fino al 3 aprile. Alcune delle nostre proposte sono già in programma per questo fine settimana. Venerdì 13 marzo dalle 18.00, subito dopo la presentazione della campagna #laculturanonsiferma da parte di Mauro Felicori, assessore regionale alla Cultura e Paesaggio, sarà trasmesso “Piove”, cortometraggio realizzato da Lumaca Film, con la collaborazione di Artisti in Piazza - Pennabilli Festival. “Piove” è un cortometraggio interamente realizzato a Pennabilli con autori e troupe del luogo e completamente no budget. L’opera è frutto di un progetto nato durante i lunghi mesi invernali dall’idea di un gruppo di ragazzi pennesi che decide di sviluppare una serie di proposte per realizzare un cortometraggio; tale idea prende poi forma grazie all’impegno e al lavoro dei due registi Francesco Zucchi (videomaker, già autore di video virali di grande successo su YouTube quali “Lo Spalatore “ e “The Farmer”) e Lu Pulici (membro della compagnia teatrale internazionale “TrukiTrek”). In seguito all’esperienza positiva scaturita dalla realizzazione di questo primo cortometraggio è nata la casa di produzione indipendente 22S (prima Lumaca Film) che ha realizzato molte opere vincendo diversi premi nazionali e internazionali. (per informazioni: http://22s.it) Sempre realizzato dalla 22S Production anche il cortometraggio che sarà trasmesso domenica 15 dal titolo “Nevica”. Sabato 14 invece andrà in onda il documentario dal titolo “Il vento e il funambolo” sulla storica traversata del funambolo Andrea Loreni, effettuata a Pennabilli nel 2011 durante la XV edizione del festival Artisti in Piazza. Nei giorni successivi andranno in onda anche altri video sempre prodotti dalla geniale casa di produzione 22s (Things Were Better Before, Can You Decide, Fear, Knut, Marilù, Hang me on the line, Ancora) Invitiamo tutti voi a sintonizzarvi stando così virtualmente più vicini e continuando ad emozionarci assieme.