Le congratulazioni di Alleanza Riformista ai nuovi Capitani di Castello

Nella giornata di ieri, a Palazzo Pubblico, si è tenuta la cerimonia ufficiale in cui i nuovi Capitani di Castello e i membri di Giunta hanno prestato giuramento davanti ai Capitani Reggenti Alessandro Rossi e Milena Gasperoni. Alleanza Riformista esprime le più sentite congratulazioni ai nuovi Capitani di Castello: Alberto Simoncini, nominato Capitano di Castello di Città e Sergio Nanni nuovo Capitano di Castello di Borgo Maggiore. Essi succedono ai Capitani di Castello eletti nel Consiglio Grande e Generale. Oltre ai nuovi Capitani di Castello, auguriamo buon lavoro ai nuovi membri delle Giunte di Castello: Nico Macina, Giunta di Città, Sonia Riccardi, Giunta di Borgo, Angelo Soldati, Giunta di Montegiardino, e Marino Giacobbi, Giunta di Castello di Chiesanuova. Alleanza Riformista desidera inoltre ringraziare i precedenti Capitani di Castello e i membri di Giunta per il loro impegno e il lavoro svolto. Il loro contributo è stato fondamentale per il benessere e lo sviluppo delle rispettive comunità. Alleanza Riformista riconosce l'importanza del ruolo dei Capitani di Castello e dei membri delle Giunte come pilastri della nostra democrazia locale. Siamo certi che i nuovi Capitani di Castello e i membri delle Giunte lavoreranno con dedizione, trasparenza e competenza per il bene delle loro comunità e dell'intera Repubblica. Rinnoviamo il nostro impegno a collaborare e sostenere le istituzioni locali nel perseguimento di obiettivi comuni, nella consapevolezza che sono necessari interventi legislativi e normativi al fine di dare maggiore autonomia e capacità di azione alle Giunte di Castello. Auguriamo a tutti loro un mandato ricco di successi e soddisfazioni, nella certezza che sapranno onorare la fiducia riposta in loro dai cittadini.

cs Alleanza Riformista