LUNEDÌ 1° LUGLIO Apertura straordinaria fino alle 23!!! Una serata di shopping dedicata a tutta la famiglia Lunedì 1° luglio non prendere impegni: l’arrivo dei Saldi porta con sé incredibili sorprese da condividere con tutta la famiglia! Divertimento assicurato per i tuoi bimbi con il Kid’s Drive-In! Dalle 19:30 fino alle 23 tutti i bimbi sono attesi in Event Plaza per la proiezione del film di animazione “Troppo cattivi”! E per il tuo shopping a ritmo di musica, dalle 18 alle 23, ti aspettano speciali dj set e musica dal vivo! Prenota subito la macchinina al tuo bimbo e assicuragli il posto migliore!

cs San Marino Outlet Experience