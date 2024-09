Mercoledì 2 ottobre l’Open Day dedicato alla prevenzione cardiovascolare

Si terrà mercoledì 2 ottobre un Open Day, dalle 8:30 alle 19, dedicato alla prevenzione del rischio cardiovascolare per la fascia di età compresa tra i 45 e i 55 anni. L’iniziativa, che rientra nel novero delle attività promosse per la Settimana del Cuore, consente di effettuare una vista specialistica cardiologica senza necessità di impegnativa da parte del medico, ma semplicemente tramite prenotazione diretta al CUP, telefonando al 0549.994889. Già molti assistiti hanno prenotato la loro visita, ma sono ancora disponibili alcuni posti. L’iniziativa, promossa dalla UOC di Cardiologia dell’Istituto per la Sicurezza Sociale, è parte del programma di appuntamenti che gli Ospedali Bollini Rosa, di cui l’ISS fa parte da diversi anni, organizzano in occasione della Giornata Mondiale del Cuore, con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la diagnosi precoce delle malattie cardiovascolari. Un appuntamento per sottolineare ancora una volta l’importanza della prevenzione primaria e facilitare l’accesso alla diagnosi precoce, rendendo direttamente fruibili prestazioni specialistiche.

C.s. ISS