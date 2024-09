Morte Stefano Ugolini: il cordoglio della Federazione Balestrieri

Nella giornata del 18 Settembre la Federazione Balestrieri Sammarinesi piange la scomparsa del proprio presidente Stefano Ugolini. Con profondo dolore la Federazione Balestrieri Sammarinesi annuncia la scomparsa del suo amato e stimato Presidente Stefano Ugolini. Un uomo, una guida, un esempio per tutti gli associati, fiero balestriere da quasi 30 anni facendosi carico dell’onere di Presidente per questi ultimi 8 anni che hanno lasciato un’impronta indelebile nel cuore di tutti. Durante il suo mandato, Stefano ha promosso numerose collaborazioni con le Istituzioni e ha promosso eventi a San Marino, in Italia e nel Mondo, contribuendo a rafforzare l’immagine della Federazione. Sempre guidato dalla sua profonda onestà, schiettezza e il suo attaccamento alle tradizioni del nostro paese con il solo scopo di portare lustro alla Federazione e nostra sempre cara Repubblica. La sua perdita lascia un vuoto incolmabile nella nostra comunità, ma il suo esempio e il suo impegno continueranno ad ispirarci. La Federazione Balestrieri Sammarinesi esprime le più sentite condoglianze alla famiglia in questo momento di grande dolore. La Federazione Balestrieri Sammarinesi.