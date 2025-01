'Paesi che vai' arriva a San Marino

"Paesi che vai... luoghi, detti, comuni...”, lo storico programma RAI, ideato, scritto e condotto da Livio Leonardi, in onda ogni domenica pomeriggio su RAI2 dalle 14.00 alle 15.00, va all’estero e arriva a San Marino! Livio Leonardi condurrà il pubblico in un viaggio nel tempo. Terzo Stato più piccolo al mondo, questa antichissima Repubblica, nel corso dei secoli, ha mantenuto la propria indipendenza resistendo a guerre, invasioni, dittature e stravolgimenti politici in nome della Libertà. Col consueto linguaggio fiabesco, che da sempre contraddistingue il noto programma di Rai Due, e quella capacità di far rivivere il passato nel racconto televisivo, Livio Leonardi – insignito proprio per questi motivi di importanti riconoscimenti quali la Medaglia d’Oro della Società Dante Alighieri per la diffusione della lingua e della cultura italiana nel mondo – accompagnerà gli spettatori dentro il cuore della Repubblica: Palazzo Pubblico. Vigilato dalle Guardie di Rocca, nelle loro splendide uniformi, questa è la sede dei due Capitani Reggenti e dei Consigli, gli organi di governo. Ma non solo. Scopriremo la storia di Marino, profugo divenuto Santo, che ha dato il suo nome alla Repubblica. Un borgo che non ha mai perso il suo aspetto fortificato con le sue torri medievali con tanto di caditoie e balestriere. Ma non è finita qui: “Paesi che vai...luoghi, detti, comuni...” vi racconterà la magia di questo luogo con il mito della libertà che ha sedotto Napoleone e prestato soccorso a Garibaldi quando si presentò con la celebre frase: “Chiedo asilo e un po’ di pane”. Infine, sempre con Livio Leonardi – vincitore del Premio Internazionale “VISIONI” della Fondazione (Agnelli) Civita di Bagnoregio - vi porteremo nel borgo di San Leo, fondato proprio dal compagno di fuga del Santo, Leone. Un luogo vocato al divino dove visse i suoi ultimi giorni da recluso l’uomo che sfidò apertamente la Chiesa: il Conte di Cagliostro.

