Parlamento europeo: approvata posizione negoziale sulla proposta di regolamento che permette l’accesso di San Marino al meccanismo unico europeo di approvvigionamento per farmaci e vaccini

L’11 novembre scorso, la Commissione europea ha presentato la proposta di un nuovo Regolamento relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, che non prevedeva l’accesso della Repubblica di San Marino al meccanismo di approvvigionamento congiunto per farmaci e vaccini. A seguito anche dei numerosi incontri avvenuti tra il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari e alcuni eurodeputati e grazie anche al lavoro portato avanti nell’ambito del Gruppo di amicizia UE-San Marino, con l’emendamento dell’On. Moretti, il Parlamento europeo ha chiesto alla Commissione di mettere in atto tutte le misure necessarie per includere San Marino, Andorra, Monaco e Città del Vaticano tra di Stati che possono accedere alla procedura di acquisto congiunto. Il Parlamento europeo, nella sua posizione ufficiale approvata durante la sessione plenaria di settembre, ha esteso la possibilità di partecipare al meccanismo di aggiudicazione congiunta per vaccini e contromisure mediche anche a San Marino. Anche il Consiglio dell’Unione Europea ha incluso San Marino, Andorra, Monaco e Città del Vaticano nella sua posizione ufficiale in vista dei negoziati interistituzionali con la Commissione e il Parlamento europeo.