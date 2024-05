Per lo Sviluppo Economico di San Marino: Liberare l'Innovazione dall'Ingorgo Burocratico

Nella Repubblica di San Marino, l'impresa è il motore trainante dell'economia, ma il tessuto imprenditoriale, composto principalmente da piccole attività, sta affrontando sfide sempre più insormontabili a causa di un'eccessiva burocrazia e di un sistema fiscale ingiusto. Per risolvere questa situazione, è necessario un cambiamento radicale. **1. Riduzione della Burocrazia:** La burocrazia, una volta necessaria per garantire il corretto funzionamento delle attività, è diventata soffocante. Le norme sul lavoro e sull'impresa devono essere semplificate e rese più flessibili per consentire alle imprese di concentrarsi sull'innovazione e lo sviluppo anziché sull'adempimento di procedure onerose. **2. Equità Fiscale:** È giunto il momento di porre fine alle pratiche contributive basate su redditi figurativi. È fondamentale che le imposte si basino sui redditi reali dei contribuenti, specialmente per quanto riguarda i lavoratori autonomi e le imprese individuali. Questo significherebbe anche riportare alla normalità il rapporto dei familiari e degli amministratori con le proprie aziende, eliminando distorsioni e favoritismi. **3. Regime Fiscale Agevolato:** Introdurre un sistema fiscale agevolato, come il regime dei minimi, per le attività con ricavi inferiori a una certa soglia, è essenziale per sostenere i piccoli imprenditori e promuovere la crescita economica. Questo regime consentirebbe loro di ridurre il carico fiscale e di reinvestire maggiormente nei propri affari, stimolando così l'occupazione e l'innovazione. In conclusione, la Repubblica di San Marino deve abbracciare una riforma fiscale audace e progressiva per liberare il potenziale imprenditoriale del Paese. Riducendo la burocrazia, garantendo equità fiscale e fornendo incentivi per le piccole imprese, San Marino può emergere come un centro di innovazione e prosperità economica. È tempo di agire con determinazione per il bene di tutti e delle sue future generazioni. Noi professionisti queste tematiche le tocchiamo con mano quotidianamente ed è arrivato il momento di agire con impegno e determinazione.

cs Milena Bizzocchi Libera