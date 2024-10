Premio Usgi per la libera e corretta informazione

Dopo la presentazione a luglio scorso del concorso organizzato dall’Usgi e denominato “PREMIO ALBERTO RINO CHEZZI PER LA LIBERA E CORRETTA INFORMAZIONE”, sono già giunte diverse candidature con presentazione di elaborati che saranno esaminati dalla giuria una volta scaduto il termine per l’invio dei lavori che, come noto, è fissato al 15 gennaio 2025. Il premio ha come focus permanente la difesa e il rispetto della libera informazione diffusa in modo deontologicamente corretto nei confronti dei fruitori, i lettori. Il premio è stato promosso a San Marino, presso ogni Ordine regionale dei giornalisti, oltre che nelle scuole di giornalismo universitarie italiane. Usgi esprime molta soddisfazione poiché già oggi la risposta, in particolare dall’Italia, è stata superiore alle attese. Sono due, infatti, i premi che verranno assegnati: - Premio giornalistico categoria San Marino - Premio giornalistico categoria Italia Il premio consisterà nella scultura “L’Ala”, opera di Alberto, e in una somma in denaro di mille euro per ciascuna categoria. Si ricorda che le iscrizioni sono aperte a giornalisti professionisti, pubblicisti, praticanti, autori di articoli, audio o video pubblicati su testate giornalistiche cartacee, televisive o ‘online’ registrate in San Marino e in Italia ai sensi di legge, presso le Istituzioni competenti, incluse le agenzie di stampa, le testate di settore e specializzate e ogni altro mezzo di informazione. Gli elaborati dovranno essere stati pubblicati nel periodo tra il primo gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024. Il termine per l’invio dei lavori all’indirizzo e-mail premiochezzi.usgi@gmail.com è fissato entro le ore 23,59 del 15 gennaio 2025.