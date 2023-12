Nell’800° anniversario del Natale celebrato da San Francesco il 25 dicembre del 1213 in una grotta del minuscolo borgo di Greccio, l’Associazione I Cammini di Francesco in Emilia Romagna propone un itinerario di presepi lungo il Cammino di San Francesco da Rimini a La Verna. Fino al 7 gennaio, nei borghi della Valmarecchia e al Santuario della Verna, esposti in conventi, rocche, chiese; antichi e moderni; realizzati da maestri presepisti, monache e frati, opere d’arte o semplici creazioni fatte da bambini. Tutti per celebrare la nascita del Bambino di Betlemme, come lo chiamava San Francesco.

Luoghi, date e orari di visita: www.camminosanfrancescoriminilaverna.it/images/Programmi_eventi/Il-CAMMINO-dei-PRESEPI.pdf