Quella intramontabile passione per la fotografia

Nel 1980 un manipolo di amici appassionati di fotografia si riunì presso il Ridotto del Teatro Titano a San Marino Città, da quel giorno si costituì l’Associazione Sammarinese Foto Amatori. Diverse sono state nel tempo le sedi ASFA per approdare, infine, alla nuova sede, ampia, luminosa e confortevole presso l’Admiral Point Center di Dogana, che verrà inaugurata ufficialmente, alla presenza del Segretario di Stato per la Cultura Teodoro Lonfernini, martedì 26 novembre p.v. alle ore 17,30. Un viaggio nel tempo, quello della storia dell’ASFA, che ripercorre l’esperienza di un gruppo di persone che si sono associate, che si sono succedute e che hanno affrontato vicissitudini diverse. Dalle tante serate trascorse a confrontarsi sull’utilizzo di obiettivi e per imparare apertura di diaframmi e tempi di esposizione, alle prime estemporanee con le macchine fotografiche al collo per immortalare momenti, luoghi e persone nel circondario e non solo, di cui la prima in assoluto ad Urbino, alla Corsa dei Ceri a Gubbio e le tante visite a Venezia per fotografare il Carnevale. Accompagnati da moglie e figli a pranzo c’era il tempo anche per un momento conviviale. Queste prime uscite fotografiche erano poi abbinate all’immancabile Concorso Fotografico Sociale. Per non scordare poi le numerose visite ad importanti mostre di grandi fotografi a Milano, a Roma, a Venezia, a Forlì, ecc. Quindi l’indimenticabile esperienza dell’International Photomeeting di San Marino, con grandi Maestri della fotografia come docenti e i giovani soci ASFA a fare da assistenti o impegnati nell’organizzazione, le tante edizioni del Concorso Fotografico Internazionale che, a maggio 2025, taglierà il traguardo della 33a edizione, il tradizionale appuntamento autunnale della rassegna fotografica “Incontro con l’Autore”. A guidare l’Associazione si sono succeduti nel ruolo di Presidente Verter Casali, Albano Sgarbi e, infine, a prendere il simbolico testimone di presidente Conrad Mularoni. Attualmente l’ASFA conta circa 50 soci cui si devono aggiungere i numerosi appassionati che seguono costantemente le attività dell’Associazione. Durante la serata inaugurale verranno presentate, negli spazi interni della nuova Sede diverse mostre fotografiche Collettive di soci ASFA: “Uccelli selvatici”, “Mammiferi nel loro ambiente naturale”, “Ritratti a colori”, “Architettura Moderna” in bianconero e il “Mare d’inverno”. La cittadinanza è invitata a partecipare, ingresso libero, seguirà aperitivo.