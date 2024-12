Repubblica Futura. Conferenza stampa sull'attualità politica

Si è tenuta oggi la Conferenza stampa di Repubblica Futura. Il capogruppo Nicola Renzi ha delineato il contesto politico attuale, partendo dallo spacchettamento tra legge di bilancio ed una legge sviluppo “ossimoro”, in cui lo sviluppo compare solo nel titolo, data l’incresciosa assenza di idee da parte del governo. Dalle sue parole è emersa una critica circa il clima di ottimismo irrealistico che caratterizza l’azione di governo, definendolo scollegato dalla realtà. Al contrario del “va tutto bene” ripetuto continuamente, Renzi ha citato come esempio il deficit per il 2025, che supererà abbondantemente i 30 milioni di euro e che non accennerà a diminuire, in netto contrasto con le raccomandazioni del Fondo Monetario Internazionale, che sollecitano la creazione di riserve per la riduzione del debito pubblico. A tal proposito, Repubblica Futura ha presentato un emendamento che impegna il Congresso di Stato a ridurre il debito del 6% nel prossimo anno, in linea con quanto consigliato dal FMI. Ha concluso dicendosi preoccupato dell’ingerenza sempre più crescente della politica nella gestione della pubblica amministrazione, sia alla luce della recente proposta del governo di intervenire sulla PA tramite regolamenti del Congresso di Stato, sia in considerazione delle dimissioni di una figura di rilievo, quale è la dott.ssa Marinozzi, per motivi politici, chiedendo che il Segretario di Stato Belluzzi renda noto il contenuto della lettera di dimissioni al Consiglio Grande e Generale. E’ intervenuto poi il Consigliere Enrico Carattoni, che ha parlato di una serie di emendamenti che RF presenterà a sostegno della natalità e al fine di migliorare le condizioni delle famiglie. Tra le misure più significative, Carattoni ha sottolineato la necessità di trasformare l’attuale congedo di maternità in un congedo di genitorialità, permettendo ad entrambi i genitori di usufruirne, ed aumentando la durata complessiva del congedo dagli attuali 150 giorni a 300 giorni, sul modello di altri Paesi europei virtuosi. "La distribuzione dei ruoli familiari deve essere resa più equa e il ruolo della donna e della madre deve poter essere conciliato con le esigenze lavorative", ha dichiarato Carattoni ponendo l’attenzione su un altro aspetto rilevante: la retribuzione dei permessi per i genitori con figli piccoli. Attualmente questi permessi, se presi per esigenze familiari, sono non retribuiti. Repubblica Futura chiede che diventino invece retribuiti, affinché le famiglie possano far fronte a esigenze legate alla salute e al benessere dei figli. Infine, il Consigliere ha evidenziato le disparità di trattamento tra lavoratrici dipendenti e autonome in tema di maternità. Il Consigliere Sara Conti ha ribadito l’importanza di sostenere le piccole e medie imprese, definendole il pilastro fondamentale del tessuto economico di San Marino. A tal proposito, ha illustrato le proposte mirate di Repubblica Futura, come l’introduzione di agevolazioni e contributi a fondo perduto per ridurre i costi iniziali per incentivare così gli investimenti e, con un emendamento ad hoc, per favorire la formazione dei dipendenti e del capitale umano del Sistema Paese. Sara Conti ha poi posto l’accento sulla necessità di affrontare una grave lacuna normativa riguardante i debiti delle aziende fallite nei confronti dei lavoratori permettendo agli stessi di poter accedere alla loro situazione contributiva ed introducendo la giusta causa di dimissioni, qualora il datore di lavora non versi i contributi. Infine, la Consigliera ha evidenziato l’urgenza di concentrarsi sul tema strategico del Piano Energetico Nazionale, promuovendo interventi efficaci e che accrescano l’autonomia energetica sammarinese, nell’ottica di uno sviluppo sostenibile. Il Consigliere Andrea Menicucci ha posto l’attenzione sul ruolo di RF nell’attuale fase politica, ruolo di opposizione attiva e costruttiva, a volte critica, ma sempre nello spirito di essere d’ausilio al Paese in questo momento di difficoltà. Con rammarico ha evidenziato che il tema delle fasce di popolazione più giovane è assente nella legge sviluppo ed ha affermato che “la mancanza di ottimistiche prospettive future che caratterizza la generazione attuale, fa sì che i giovani si trovino in una condizione di difficoltà ed incertezza e lo Stato deve intervenire per valorizzarli al meglio”. Alla luce di ciò, Repubblica Futura ha presentato emendamenti per rendere gratuito il trasporto pubblico per gli studenti fino ai 26 anni ed ha proposto un rimborso del 15% del valore dell’imposta di importazione per l’acquisto di strumenti tecnologici per la formazione. Importante, per il Consigliere Menicucci, riconoscere la figura dello studente lavoratore, sia da un punto di vista normativo, sia da un punto di vista della corresponsione di assegni di merito e di studio. In conclusione, uno dei temi più urgenti: RF chiede che il Congresso di Stato individui una zona od un fabbricato per permettere agli studenti dell’Università di San Marino di trovare alloggio a prezzi accessibili, in un mercato immobiliare falsato da politiche di residenze atipiche che frustra le tasche degli studenti e delle famiglie. Il Consigliere Maria Katia Savoretti interviene in merito alle misure a sostegno della terza età e di welfare per gli anziani, assolutamente necessarie alla luce dell’invecchiamento della popolazione. “Per RF” spiega “si tratta di un tema molto importante, sul quale ci eravamo già spesi in campagna elettorale e sul quale continueremo a produrre proposte concrete”. Da qui, la richiesta al Congresso di Stato di redigere una relazione sul Casale La Fiorina, al fine di comprendere quante richieste di assistenza sono pendenti e quali siano i costi che gravano sulle famiglie. Inoltre, la Consigliera Savoretti, ha introdotto il tema del cohousing per gli anziani, evidenziando anche un emendamento di RF in merito ad un cohousing intergenerazionale, al fine di diminuire i costi anche per gli studenti. Savoretti conclude parlando anche dell’istituzionalizzazione della figura del care-giver, ruolo oggi più che mai indispensabile, ma ancora assente all’interno di adeguati contesti normativi.

Repubblica Futura